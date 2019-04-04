Как приучить ребенка к спорту

Занятия спортом полезны для людей любого возраста. Однако для детей, чей организм находится в беспрерывном развитии, это особенно важно и необходимо. Спорт способствует гармоничному развитию детей, но есть одна проблема: дети зачастую бывают крайне несговорчивы. Им невозможно объяснить всю прелесть спортивных занятий с привлечением жизненных примеров или статистики. Это касается не только ребят, перед которым встает выбор, чем начать заниматься, но и тех, кто ходит на тренировки уже давно. Сегодня ребенок хочет идти на занятия, а завтра — смотреть мультики вместо этого. Так как же приучить ребенка к регулярным спортивным тренировкам?

Мотивация

Детей, как и любого другого человека, вполне можно мотивировать. Это нужно научиться делать не только по отношению к спорту, но и к любому другому занятию. Касательно спорта есть основные, самые популярные, мотивы, которыми можно воспользоваться.

Первый распространенный призыв — "ты станешь сильнее". Нужно дать ребенку понять, что спорт сделает его лучше, поможет ему проявить свои лидерские качества, получить одобрение и похвалу окружающих. Кроме того, следует доступными словами рассказать ему о том, что спорт — это модно и престижно, это занятие, которым можно будет гордиться. Наконец, спорт позволяет себя чувствовать намного лучше в моральном плане. Хотя последний пункт детей обычно мало интересует, но вот предыдущие вполне способны на него повлиять.

Выбор ребенка

Следует ли говорить, что если навязывать ребенку футбол, когда тот хочет заниматься танцами, то никакая мотивация не поможет. Если ребенок сам проявляет интерес в какому-либо виду спорта, задача родителей этот интерес всецело одобрить и поддержать.

В случае, когда ребенок не уверен или не знает, чего он хочет, следует, руководствуясь его мнением в том числе, выбрать занятия на основании некоторых факторов. К ним относятся темперамент ребенка, его физические данные, а также конечные цели и задачи.

Как оказать ребенку поддержку?

В первую очередь следует запомнить: ни в коем случае нельзя сравнивать свое чадо с другими детьми. Это не только ухудшит его отношение к спорту, а возможно и к родителям, но и сломает его неустойчивую самооценку. Вместо сравнений необходимо поощрять ребенка, замечать даже самые незначительные мелочи в его результатах, подавать ему собственный пример. Также на детей нельзя давить. Прививать любовь к спорту и заставлять ребенка идти в место, вызывающее у него истерику и слезы, — это катастрофически разные вещи. Да, дети капризны, но стоит прислушиваться к их капризам, поскольку они могут о чем-то говорить, будь то грубость тренера, проблемы со сверстниками и другие причины.

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