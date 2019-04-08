Свекла в спортивном питании

Оказывается, старая добрая свекла богата природным соединением под названием нитрат. Попав в организм, нитраты преобразуются в оксид азота (также встречающийся в природе), который, если говорить простыми словами, помогает расширить наши кровеносные сосуды.

Наша слюна играет роль в этом преобразовании, поэтому лучше есть свеклу перед чисткой зубов и избегать использования жидкости для полоскания рта, чтобы избежать вмешательства в процесс преобразования.

Почему свекла полезна для спортсменов?

Расширенные кровеносные сосуды помогают доставлять больше кислорода, питательных веществ и очищать отходы ваших мышц. Это снижает нагрузку на ваше тело, помогая вам тренироваться дольше и сильнее.

Если у вас низкое кровяное давление или вы принимаете лекарства для нормализации кровяного давления, проконсультируйтесь с врачом перед употреблением свеклы.

По сути свекла помогает снизить стресс, который испытывает организм, помогая вам работать с большей нагрузкой. Причина, по которой мы тренируемся, состоит в том, чтобы заставить наши тела адаптироваться, чтобы стать лучше, быстрее и сильнее. Таким образом, хотя вы можете получить некоторые преимущества от тренировок при употреблении свеклы, вы можете не заметить существенной разницы между тренировками. Прием свеклы является одним из множества факторов, определяющих результат работы над собой.

Могу ли я получить нитраты из добавок?

Да, однако, помните, что добавки из свеклы очень концентрированные (концентрация свеклы более чем в 10 раз больше, что эквивалентно 1,6 кг свежего свекольного сока). Добавка изготовлена путем сушки вымораживанием концентрированного свекольного сока, чтобы сохранить его свежесть без добавок и консервантов, и содержит природные нитраты. Каждые 30 г порции такой добавки содержат в среднем 369 мг нитратов, поэтому стоит проверить уровень нитратов в каждой добавке, которую вы планируете приобрести.

Поэтому потребовалось бы много цельной свеклы (или продуктов, содержащих нитраты), чтобы увидеть те же спортивные преимущества, что при приеме добавок с нитратами. Это вопрос личного выбора и удобства вашего ежедневного рациона питания - выбираете ли вы натуральную свеклу или концентрированную форму.

Пища, содержащая нитраты, тем не менее, полезна для общего здоровья и является важной частью сбалансированной диеты, которая поддерживает хорошее физическое состояние. Помимо свеклы, есть и другие продукты, богатые натрием - например, ревень и шпинат.

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