Тренировки для долгой жизни

Таблетки для похудения и дорогие программы похудения забирают милионы рублей каждый год у россиян, которые хотят сбросить несколько килограммов, чувствовать себя лучше и жить дольше. Но лучшее лекарство для здоровья и долголетия - это просто ежедневные упражнения, и растущее число научных исследований подтверждают его.

Рекомендации докторов основаны на последних результатах спортивных исследований, которые показывают, что регулярные физические упражнения могут не только лечить, но и предотвращать многие хронические заболевания, в том числе сердечные заболевания, диабет, некоторые виды рака, деменцию, артрит, остеопороз, сексуальную дисфункцию и даже проблемы со сном.

Например, недавнее исследование, проведенное учеными из Лондонской школы экономики и Медицинского факультета Стэнфордского университета, показало, что физические упражнения так же эффективны, как и многие лекарства, когда речь идет о снижении риска сердечных заболеваний и диабета.

Результаты, опубликованные в Британском медицинском журнале, были основаны на обзоре 305 клинических испытаний с участием 339 274 человек, сравнивающие эффективность физических упражнений и лекарств, чтобы помочь врачам и пациентам добиться наилучших результатов в лечении. Тем временем, упражнения должны рассматриваться как альтернатива наряду с лекарственной терапией, заключили исследователи.

Несмотря на общеизвестную пользу для здоровья от физических упражнений, большинство взрослых не получают рекомендуемых минимум 150 минут умеренных упражнений каждую неделю, отмечают специалисты. Тем не менее, рецептурное употребление таблеток продолжает стремительно расти для решения связанных с ожирением сердечно-сосудистых проблем.

Очень важно попытаться начать вести более активный образ жизни, даже если вы не чувствуете, что можете. Просто двигайтесь немного больше каждый день, это будет иметь огромное значение для вашего здоровья.

Во многих книгах и сайтах подробно описаны конкретные упражнения, которые могут лечить и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, нарушения обмена веществ, сексуальные проблемы, проблемы с костно-мышечной системой, рак, сексуальную дисфункцию и психологические проблемы.

После того как вы начали включать регулярные упражнения низкой интенсивности в свой образ жизни, попробуйте добавить некоторые регулярные упражнения для наращивания силы и рутинные занятия кардио для сердечно-сосудистой системы, такие как бег, плавание или ходьба на беговой дорожке. Вам не нужен модный тренажерный зал, вам не нужно оборудование для тренировок. Вам нужно лишь немного мотивации.

Люди, у которых шесть месяцев регулярных упражнений за плечами, могут попытаться подтолкнуть себя немного сильнее к более сложным ежедневным тренировкам. Продлите свою аэробную активность до 45 минут (или дольше, если можете) и постарайтесь добавить силовые тренировки для наращивания силы.

Источник фото: stopkilo.net

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