Самые любопытные факты о спорте и спортсменах

Мир спорта — это не только очки, голы, секунды и рекорды. Происходят и просто любопытные, а порой казусные и драматичные случаи.

Философы-спортсмены

Знаменитые древнегреческие философы и мыслители Демосфен, Сократ, Гиппократ, Демокрит и Аристотель при своей жизни принимали активное участие в Олимпиадах.

Более того, Пифагор многократно получал лавры как лучший кулачный боец, а Платон был знаковой фигурой в мире спорта как чемпион по панкратиону. Вот такие вот они "ботаны".

Мужчина или женщина?

В 1932 году польская спортсменка Станислава Валасевич установила рекорд мира в забеге на 100 метров. Страна рукоплескала женщине. Но какого было удивление, когда выяснилось, что Станислава, на самом деле — мужчина.

Правда стала известна лишь после смерти спортсменки: ее набор хромосом был уникальным и подходил как для мужчины, так и для женщины. Мужской пол удалось установить лишь после осмотра гениталий перед вскрытием.

Херминатор

Порой имена иностранцев на славянский манер звучат более чем забавно. Например, двукратный австрийский олимпийский чемпион по горным лыжам Херманн Майер, если произносить его прозвище в мире спорта на русском языке, будет звучать не иначе как "Херминатор".

Свой среди чужих, чужой среди своих

Необычный матч между командами "Астон Вилла" и Лестер Сити" произошел в марте 1976 года. Тогда игрок "Виллы" Крис Никол забил два подряд гола. В ворота соперника и в свои собственные. В итоге матч закончился вничью со счетом 2:2.

Удар молнии

Так, например, в 1998 году во время проведения футбольного матча в Конго началась гроза. Удар молнии пришелся прямо в игровое поле. В итоге погибли 11 футболистов, а 30 болельщиков на стадионе получили различные ожоги. Что странно — целыми и невредимыми осталась команда хозяев поля.

Двойное попадание

Игрок в бейсбол Ричи Эшбёрн дважды попал мячом в лицо болельщицы на стадионе. Это произошло в 1957 году. Сначала он отбил мяч, разбив женщине лицо. После прибытия медиков, игра возобновилась. В это время раненную уносили на носилках. Отбитый Ричи второй мяч снова попал в несчастную.

Детская привычка

Олимпийский чемпион по бегу эфиопец Хайле Гебреселассие имеет одну особенность бега. Он бежит, необычно изогнув левую руку и сильно прижимая ее к туловищу. По его словам, это — многолетняя привычка родом из детства, когда маленький Хайле бегал в школу, таская свои учебники левой рукой.

Немного "ню"

Во времена древности греки полностью обнажались, занимаясь спортом или же участвуя в Олимпийских Играх.