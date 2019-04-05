Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История
Автор Эльвира Ломакина

Как набрать вес: пять простых способов

Спорт

Обычно большинство людей озабочено проблемой, как потерять вес. Существует огромное количество диет, тренировок, специальных советов, направленных на то, чтобы помочь всем желающим избавиться от лишних килограммов. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что еще большей проблемой бывает набрать вес. Более того, многие предпочитают не задумываться над тем фактом, что чрезмерная худоба куда опаснее лишнего веса.

Как набрать вес: пять простых способов. 402480.jpeg

Зачем набирать вес?

Для начала необходимо разобраться, чем же опасен недостаток веса. Во-первых, он увеличивает риск ранней смертности примерно в два раза (болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом прилагаются в качестве "приятного" бонуса). Во-вторых, ухудшается иммунная система. Нашему организму нужны силы для борьбы с вирусами, но откуда взяться силам, если питательных веществ недостаёт? По этой причине люди, чей вес ниже нормы, болеют намного чаще.

В-третьих, может появиться такое неприятное заболевание как "хрупкость костей". Она вызвана тем, что у людей с недостаточным весом снижается плотность костей. В результате, даже незначительный удар может обернуться серьезным переломом. В-четвертых, кожа и волосы становятся хуже, портятся зубы (часто даже начинают выпадать). В-пятых, постоянным спутником человека становится усталость. Даже после маленькой активности появляются головокружение, одышка, падает давление, кажется, будто руки и ноги стали ватными. В-шестых, часто у людей, страдающих от недостатка веса, возникают проблемы с зачатием ребенка.

Как посчитать?

Чтобы понять, что вес недостаточен, необходимо разделить вес на квадрат роста — получится индекс массы тела. Для здорового человека он равен 18.5.

Если человек резко начал терять вес, ничего для этого не делая, ему нужно обязательно показаться терапевту. Возможно, потеря связана с развитием серьезного заболевания. Этот шаг необходим, чтобы при попытке набрать вес, человеку не стало хуже.

Как набрать вес?

Чтобы поправиться, существует несколько способов. Прежде всего, нужно чаще питаться. Специалисты советуют есть по пять-шесть раз в день небольшими порциями — это лучше питания "завтрак-обед-ужин" с доверху наполненными тарелками.

Необходимо отучиться от привычки пить перед приемом пищи. Аппетит становится меньше, если желудок полон (даже если он полон жидкостью). Если очень хочется пить — лучше употреблять калорийные напитки (молоко с высоким содержанием жиров, сладкие морсы или молочные коктейли).

Стоит выбирать продукты, более насыщенные питательными веществами. Например, в качестве ужина можно приготовить пасту из твердых сортов пшеницы со сливочным маслом, есть больше орехов и сладких фруктов.

Чаще перекусывать также будет отличным способом набрать вес. Например, можно сходить на обед в близлежащее кафе и порадовать себя сладким десертом.

Ну и разумеется, перейти на большие порции. И еще высыпаться. И не курить. И вообще начать наслаждаться жизнью.

Читайте также:

Правила, которые помогут получать удовольствие от бега

Спортивные игры для маленьких детей

Похудение: как не потерять мотивацию

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы спорт диета лишний вес
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как набрать вес: пять простых способов
Здоровье и профилактика
Радикулит легче предупредить, чем вылечить
Недвижимость
Дома знаменитостей: где живет Робби Вильямс
Новости Все >
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Апартаменты наследников российских царей в Кремле восстановят
Полиция Казани собирает данные о носящих хиджабы школьницах
Лидером по росту аренды "однушек" стала Республика Саха﻿
Легкоатлет из Адыгеи намерен пробежать 560 километров за три дня без сна
Ректора рязанского вуза арестовали после пышного приема госкомиссии
Из ангара в Петербурге украли пушку 1940 года выпуска
Открытие Центральной аллеи Парка Победы в Севастополе состоится 9 мая
Фанат "Спартака" задержан за нарушение запрета на посещение матчей
Футболист "Локомотива" Фарфан готов сыграть с "Зенитом"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций

Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?

В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Сердечный приступ: помоги себе сам
Здоровье и профилактика
Сердечный приступ: помоги себе сам
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Власть
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Экономика
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета

В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.

Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Власть
События в Ингушетии: почему нельзя медлить с реакцией
Новости Сургута
В Сургуте кондуктор высадил из автобуса школьницу-инвалида из-за отсутствия сдачи
Бизнес
Силуанов опять подставил Путина
Новости Украины
Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка

Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.

Фарион потребовала посадить Зеленского за плохое знание украинского языка
Александр Невский - православный рыцарь
Православие
Александр Невский - православный рыцарь
Культура
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Военные новости
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер Александр Артамонов Свободный Алжир хочет поддержки России Александр Артамонов Рустем Сафронов Fox News отдал Мексике три страны Рустем Сафронов
Комментарии
Ректора рязанского вуза арестовали после пышного приема госкомиссии
Из ангара в Петербурге украли пушку 1940 года выпуска
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Сдать кровь на анализ Владимиру Зеленскому помог актер из его сериала
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Американка лишь в 70 лет узнала, что не является темнокожей
Великобритания рассекретила документы о возможном начале третьей мировой войны
Как в России вернуть власть народа
В крови Порошенко не обнаружили алкоголя
Спецпредставитель госдепа рассказал о преимуществе Порошенко перед Зеленским
Увидеть Нью-Йорк и... обеднеть
В крови Порошенко не обнаружили алкоголя
Как в России вернуть власть народа
Киевский стадион будет проводить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы
Полиция Казани собирает данные о носящих хиджабы школьницах
Киевский стадион будет проводить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы
В крови Порошенко не обнаружили алкоголя
Спецпредставитель госдепа рассказал о преимуществе Порошенко перед Зеленским
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
История и современность Все >
Илон Маск считает, что Тесла может зарабатывать деньги, пока вы спите
Илон Маск считает, что Тесла может зарабатывать деньги, пока вы спите
НАСА надеется отправить астронавтов на Марс в течение 15 лет
НАСА надеется отправить астронавтов на Марс в течение 15 лет
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Госсекретарь США рассказал об успехах в попытке отговорить Турцию покупать С-400
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
Ружьё Пакла - почему первое скорострельное оружие не встало на вооружение
КНДР подозревают в создании субмарины с баллистическими ракетами
КНДР подозревают в создании субмарины с баллистическими ракетами
ЗРК "Тор-М2" прошел испытания в реальном бою
ЗРК "Тор-М2" прошел испытания в реальном бою
Из-за чего развалился Союз трех императоров
Из-за чего развалился Союз трех императоров
Спор за Аляску: почему в Испании утверждают, что остановили русских
Спор за Аляску: почему в Испании утверждают, что остановили русских
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Россиян предупреждают о возможном обвале рубля
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Кого хотят нанимать и увольнять работодатели
Домашнее Все >
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Плодовые
Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус
Чиновники Сургута с 1 июля будут обедать "по-школьному"
Чиновники Сургута с 1 июля будут обедать "по-школьному"
Росстат: треть россиян не обращаются к врачам в случае болезни
Росстат: треть россиян не обращаются к врачам в случае болезни
Гринева о спектакле "Трамвай Желания"﻿
Гринева о спектакле "Трамвай Желания"﻿
Три типа мужчин, с которыми нельзя заниматься сексом
Три типа мужчин, с которыми нельзя заниматься сексом
Россияне старше 55 активные пользователи интернета
Россияне старше 55 активные пользователи интернета
Андрогины победили качков
Андрогины победили качков
Елизавета II не даёт фамильные украшения Меган
Елизавета II не даёт фамильные украшения Меган
Собчак нашла у Волочковой секс-игрушку
Собчак нашла у Волочковой секс-игрушку
Минздрав запретит в Интернете пропаганду отказа от прививок
Минздрав запретит в Интернете пропаганду отказа от прививок
Самый полезный картофель фиолетового цвета
Самый полезный картофель фиолетового цвета
Мужское Все >
Депортанты будут сами оплачивать свое выдворение
Депортанты будут сами оплачивать свое выдворение
Немного о воблерах Tsuyoki
Немного о воблерах Tsuyoki
Планировка квартиры-студии: пять лайфхаков
Планировка квартиры-студии: пять лайфхаков
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Как часто нужно стирать разные типы вещей
Как создать интерьер гостиной?
Как создать интерьер гостиной?
Как правильно чистить подушки
Как правильно чистить подушки
Основные правила оформления интерьера спальни
Основные правила оформления интерьера спальни
Как набрать вес: пять простых способов
Новости спорта
Как набрать вес: пять простых способов
Подходящие виды спорта для пожилых людей
Новости спорта
Подходящие виды спорта для пожилых людей
Как мотивировать себя к занятиям спортом: 8 хитростей
Новости спорта
Как мотивировать себя к занятиям спортом: 8 хитростей
Главные направления в йоге: что выбрать?
Новости спорта
Главные направления в йоге: что выбрать?
Правила, которые помогут получать удовольствие от бега
Новости спорта
Правила, которые помогут получать удовольствие от бега
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Авто
Важные советы по вождению в оживленном мегаполисе
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле

Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.

Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Новости Украины
Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Новости Белоруссии
Ответ Минску на обвинения о нарушении договора об ЕАЭС
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Мир. Новости мира
Чего американцы боятся больше, чем России с Китаем?
Выборы на Украине: и это все о них
Новости Украины
Выборы на Украине: и это все о них
Отправили скунса в Россию духи продавать
Евросоюз
Отправили скунса в Россию духи продавать
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ