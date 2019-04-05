Как набрать вес: пять простых способов

Обычно большинство людей озабочено проблемой, как потерять вес. Существует огромное количество диет, тренировок, специальных советов, направленных на то, чтобы помочь всем желающим избавиться от лишних килограммов. Однако мало кто отдает себе отчет в том, что еще большей проблемой бывает набрать вес. Более того, многие предпочитают не задумываться над тем фактом, что чрезмерная худоба куда опаснее лишнего веса.

Зачем набирать вес?

Для начала необходимо разобраться, чем же опасен недостаток веса. Во-первых, он увеличивает риск ранней смертности примерно в два раза (болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом прилагаются в качестве "приятного" бонуса). Во-вторых, ухудшается иммунная система. Нашему организму нужны силы для борьбы с вирусами, но откуда взяться силам, если питательных веществ недостаёт? По этой причине люди, чей вес ниже нормы, болеют намного чаще.

В-третьих, может появиться такое неприятное заболевание как "хрупкость костей". Она вызвана тем, что у людей с недостаточным весом снижается плотность костей. В результате, даже незначительный удар может обернуться серьезным переломом. В-четвертых, кожа и волосы становятся хуже, портятся зубы (часто даже начинают выпадать). В-пятых, постоянным спутником человека становится усталость. Даже после маленькой активности появляются головокружение, одышка, падает давление, кажется, будто руки и ноги стали ватными. В-шестых, часто у людей, страдающих от недостатка веса, возникают проблемы с зачатием ребенка.

Как посчитать?

Чтобы понять, что вес недостаточен, необходимо разделить вес на квадрат роста — получится индекс массы тела. Для здорового человека он равен 18.5.

Если человек резко начал терять вес, ничего для этого не делая, ему нужно обязательно показаться терапевту. Возможно, потеря связана с развитием серьезного заболевания. Этот шаг необходим, чтобы при попытке набрать вес, человеку не стало хуже.

Как набрать вес?

Чтобы поправиться, существует несколько способов. Прежде всего, нужно чаще питаться. Специалисты советуют есть по пять-шесть раз в день небольшими порциями — это лучше питания "завтрак-обед-ужин" с доверху наполненными тарелками.

Необходимо отучиться от привычки пить перед приемом пищи. Аппетит становится меньше, если желудок полон (даже если он полон жидкостью). Если очень хочется пить — лучше употреблять калорийные напитки (молоко с высоким содержанием жиров, сладкие морсы или молочные коктейли).

Стоит выбирать продукты, более насыщенные питательными веществами. Например, в качестве ужина можно приготовить пасту из твердых сортов пшеницы со сливочным маслом, есть больше орехов и сладких фруктов.

Чаще перекусывать также будет отличным способом набрать вес. Например, можно сходить на обед в близлежащее кафе и порадовать себя сладким десертом.

Ну и разумеется, перейти на большие порции. И еще высыпаться. И не курить. И вообще начать наслаждаться жизнью.

Читайте также:

Правила, которые помогут получать удовольствие от бега

Спортивные игры для маленьких детей

Похудение: как не потерять мотивацию