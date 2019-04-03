Национальные виды спорта: что и где

Всего в мире насчитывается порядка сотни различных видов спорта, как распространенных, так весьма и экзотических. При этом ряд из них - признанные, а многие проводятся только на любительском уровне.

Но есть и такие, которые представлены исключительно одной страной и являются национальными, ставшими частью культуры одного народа. Впрочем, что не мешает им позже, после развития и получения популярности в своей стране, распространяться в другие, получая там еще большее признание и любовь.

Какие же виды спорта относятся к национальным в разных странах?

Великобритания

На первом месте, это, разумеется, футбол, поскольку именно Англию принято считать родиной этого вида спорта, захлестнувшего планету. Наряду с Англией, футбол как национальный вид спорта признан также в Шотландии и Бразилии.

Еще одно изобретение британцев - крикет. Он считается любимым спортивным занятием англичан с 18-го века, когда эта игра была только придумана. Особого распространения за пределами страны крикет не получил. В отличие от игры в гольф - также чисто английского "изобретения".

Гольф считается игрой для богачей и аристократии, в него играют все и везде, оборудуя поля для гольфа даже в гостиницах и офисных центрах, проводя первенства и чемпионаты.

США

Самый любимый и самый национальный вид спорта в США, конечно же, американский футбол. В стране есть профессиональная лига, за которую выступают спортсмены, известные во всем мире у любителей этого вида погонять мяч.

Еще один чисто американский вид спорта - бейсбол, входящий в перечень традиционных для США видов спорта.

Казахстан

Кони и степи - вот он, Казахстан. Поэтому здесь появились на свет байге, кокпар - традиционные виды спорта для казахов, которые на чемпионатах проверяют свою силу и выносливость. Как правило, за пределами Казахстана, такие виды спорта не пользуются популярностью.

Франция

Футбол - даром, что английское изобретение. Их вечные соперники французы мало того, что сделали футбол также и своим национальным видом спорта, так они частенько загоняют англичан. В общем, французы на высоте - в футбол играют красиво.

Япония

Про этот чисто японский вид спорта знают, наверное, все. Сумо как боевое искусство. Сначала турниры по нему проводили исключительно на народных фестивалях. Однако спустя какое-то время из любительского вида спорта сумо стал профессиональным.

Также в Японии еще масса исключительно традиционных видов спорта силовой и боевой направленности: каратэ, айкидо, дзюдо и т.д.

Бразилия

Еще одна страна, которая взяла футбол за спортивную основу своей культуры. Бразильцы буквально дышат это игрой, культивируют ее и просто прекрасно играют.

Также популярный вид спорта в Бразилии, правда, сугубо национальный в этот раз - капоэйра. Нечто среднее между танцем и боем.

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