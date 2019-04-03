Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Ирина Гусакова

Великие футболисты в истории: Месси и Роналду

Спорт

Футбол остается самым популярным видом спорта. Соответственно, велика и популярность футболистов, которые узнаваемы не меньше, чем звезды кино и поп-музыки. Будучи спортом, футбол позволяет с легкостью утверждать, кто из футболистов является лучшим, ведь самое главное здесь - результативность, голы и выигранные матчи.

Великие футболисты в истории: Месси и Роналду. 402187.jpeg

Лионель Месси

Суперзвезда клуба "Барселоны" Месси наравне с Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов современности. Начав играть в 13 лет в молодежном составе "Барселоны", Месси (его тренерами были тогда Франк Райкард и Пеп Гвардиола) развил свои способности и стал одним из величайших спортсменов, когда-либо выходивших на футбольное поле.

Месси достаточно быстро стал главной надеждой "Барселоны" и был звездой Гвардиолы в 2008-2009 годах, когда клуб одерживал одну победу за другой и выиграл сезон. Аргентинский футболист Хавьер Маскерано говорил, что Месси - незаменим, в отличие от других футболистов. Хавьер также добавлял, что, клуб, конечно, значительнее любого игрока или тренера, но только не в том, что касается Месси, и что это реальность, которую следует принять.

Месси забивал голы в большом количестве значимых матчей, включая финалы Лиги чемпионов, но при игре за сборную страны удача отворачивалась от него. После того, как сборная трижды проиграла в финалах, Месси на некоторое время ушел из команды, но через два месяца все же вернулся, чтобы вновь воссиять в мировой славе. Футбольный гений Месси признают даже его соперники.

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что Месси является лучшим игроком в мире и что при игре с ним нельзя допустить ни малейшей ошибки, так как он тут же использует ее в свою пользу.

Криштиану Роналду

Роналду является вторым, наравне с Месси, "монстром футбола" наших времен. Он стал первым португальским футболистом, игравшим за "Манчестер Юнайтед". Невероятно талантливого Криштиану заметили еще в подростковом возрасте, и в возрасте 16 лет он уже играл в молодежном составе "Спортинга". Легендарный Джордж Бест был впечатлен игрой Роналду и сказал, что было несколько игроков, которых называли "новым Джорджем Бестом", но только Роналду, по его мнению, может быть назван таковым.

Талант Роналду, в совокупности с одержимостью футболом, сделали его одним из самых узнаваемых футболистов современности. С тех пор, как Роналду перешел в "Реал Мадрид", количество забитых им голов возрастало невероятными темпами. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Роналду часто сравнивают с Месси. Говоря о своем сопернике, который сейчас уже играет в "Ювентусе", Месси сказал, что теперь сравнение с Криштиану является частью его жизни, что они оба стараются сделать все лучшее для своих клубов и сборных и что между ними действительно присутствует некоторое соперничество, вынуждающее их ко все новым подвигам во благо их команд.

Источник фото: fifa.com

Читайте также:

Девушка Роналду опровергла слухи о своей беременности

Месси обошел Роналду в рейтинге зарплат футболистов

Как уберечь суставы во время спортивных тренировок

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы футбол Лионель Месси Криштиану Роналду
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Великие футболисты в истории: Месси и Роналду
Авто
Почему все больше автопроизводителей заявляют о партнерстве?
Военные новости
Линейный корабль "Бисмарк" - немецкий линкор Второй Мировой войны
Новости Все >
Трамп ошибся, рассказывая о месте рождения своего отца
Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным "Ведьма"
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны
Президент Казахстана заявил о необходимости смены алфавита в стране
Властям Кипра лучше проверять тех, кто получает "золотые паспорта"
Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле
Рэпер 50cent решил продать бывший особняк Майка Тайсона
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся для обсуждения "российской угрозы"
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Совфед отследит реформу долевого строительства с учетом израильского опыта
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости медицины
И пенсии, и рабочие места скоро будут никому не нужны
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.

У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Другие
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
Новости Украины
Выборы на Украине: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Происшествия
Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве

Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".

Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Новости Украины
В СМИ появились первые результаты экзитполов на Украине
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Азия
Китайскиий мальчик в течение шести лет носил на руках друга-инвалида в школу
Любовь Степушова Кибератака на энергосистему Венесуэлы. Россия следующая? Любовь Степушова Игорь Буккер Как пчелы оберегают природу Игорь Буккер Конрад Ренкас Отправили скунса в Россию духи продавать Конрад Ренкас
Комментарии
Кибератака на энергосистему Венесуэлы. Россия следующая?
Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным "Ведьма"
Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным "Ведьма"
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны
Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян за излишнюю злобу
Порошенко сообщил о смерти украинской пулеметчицы с позывным "Ведьма"
Фейк Навального и Соболь о "Конкорде" Пригожина разоблачен
Принц Уильям недоволен: в мире стало слишком много людей
Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле
Шведские музыканты призвали к бойкоту "Евровидения" в Израиле
Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны
Больше половины граждан США оказались не против президента-гея
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Медведев примерил "умные часы" российского производства
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся для обсуждения "российской угрозы"
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
История и современность Все >
Мальчик 19 лет был застрелен за то, что "случайно постучал не в ту дверь"
Мальчик 19 лет был застрелен за то, что "случайно постучал не в ту дверь"
Астрономы намерены показать первое изображение черной дыры
Астрономы намерены показать первое изображение черной дыры
Линейный корабль "Бисмарк" - немецкий линкор Второй Мировой войны
Линейный корабль "Бисмарк" - немецкий линкор Второй Мировой войны
Кибератака на энергосистему Венесуэлы. Россия следующая?
Кибератака на энергосистему Венесуэлы. Россия следующая?
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся для обсуждения "российской угрозы"
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся для обсуждения "российской угрозы"
Автомат Калашникова: разработка и технические характеристики
Автомат Калашникова: разработка и технические характеристики
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
Американский бомбардировщик отработал ядерный удар по Калининграду
Схватка за первенство: как Москва окончательно победила Тверь
Схватка за первенство: как Москва окончательно победила Тверь
Как русский флот не смог помешать адмиралу Нельсону
Как русский флот не смог помешать адмиралу Нельсону
Признание Шиловой лишило Навального шансов на медийное будущее
Признание Шиловой лишило Навального шансов на медийное будущее
Россия и Белоруссия: единение перед присоединением?
Россия и Белоруссия: единение перед присоединением?
Женское Все >
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Весна идет: секреты посева семян в открытый грунт
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
В России в два раза увеличилось количество людей с аутизмом
В России в два раза увеличилось количество людей с аутизмом
Специалисты отрицают аллергию на Wi-Fi
Специалисты отрицают аллергию на Wi-Fi
Тина Канделаки вышла в свет в тюрбане
Тина Канделаки вышла в свет в тюрбане
Позитивные эмоции идут на пользу
Позитивные эмоции идут на пользу
"Краснополянские улитки ничуть не уступают французским"
"Краснополянские улитки ничуть не уступают французским"
Что нужно сделать чтобы расположить к себе коллег на новой работе
Что нужно сделать чтобы расположить к себе коллег на новой работе
Девушка Рональду не беременна
Девушка Рональду не беременна
Кефир на ночь и его плюсы
Кефир на ночь и его плюсы
Смех снижает уровень сахара в крови
Смех снижает уровень сахара в крови
Мужское Все >
В продажу обещают вернуть советскую иваси
В продажу обещают вернуть советскую иваси
СБУ: "Маленькая страна" призывает к экстремизму
СБУ: "Маленькая страна" призывает к экстремизму
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Как правильно оформить кухню в современном стиле
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Как выбрать аксессуары в ванную комнату
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Три секрета ухода за вещами, чтобы они оставались в прекрасном состоянии
Что представляет собой модная кухня?
Что представляет собой модная кухня?
Как правильно выращивать укроп и петрушку в домашних условиях
Как правильно выращивать укроп и петрушку в домашних условиях
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Правда ТВ
Путешествие на автомобиле – плюсы и минусы
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Клуб Главного Редактора
Герман Клименко: держать пенсионеров в квартирах негуманно
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Интересы
Манихейская ересь: компот из религий
Манихейская ересь: компот из религий
Константинополь признал нормой раздрание ризы Христовой
Константинополь признал нормой раздрание ризы Христовой
Витамины для котят: как и какие давать
Витамины для котят: как и какие давать
Грейхаунд: история породы, характер, уход
Грейхаунд: история породы, характер, уход
Спасателей Магадана наградили за реанимацию котов
Спасателей Магадана наградили за реанимацию котов
Как подготовить малыша к встрече с домашним питомцем
Как подготовить малыша к встрече с домашним питомцем
Мастино неаполетано: история породы, характер, уход
Мастино неаполетано: история породы, характер, уход
Интересные факты о Титании
Интересные факты о Титании
Ученые создали пижаму, выявляющую причины бессонницы
Ученые создали пижаму, выявляющую причины бессонницы
В столице Израиля женщина чуть не погибла после диеты
В столице Израиля женщина чуть не погибла после диеты
Самые удивительные существа в животном мире
Самые удивительные существа в животном мире
Российская компания Aurus представила 600-сильный болид
Российская компания Aurus представила 600-сильный болид
Пять признаков того, что ваш телефон кто-то прослушивает
Пять признаков того, что ваш телефон кто-то прослушивает
Центробанк разберется с ресторанами, не принимающими карты к оплате
Центробанк разберется с ресторанами, не принимающими карты к оплате
Шутите много, но по-доброму и по-умному
Шутите много, но по-доброму и по-умному
Ближний Восток
Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?

Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.

Трамп "отдал" Голаны Нетаньяху - что взамен?
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Балканы
Сербия: бомбардировки НАТО понять и простить невозможно
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Южная Америка
Си Цзиньпин усиливает поддержку Мадуро
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
Новости Украины
Националисты Украины в панике. Как им будет с Зеленским?
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Евросоюз
У Эстонии закончились деньги, Кальюлайд едет в Москву
Донбассу украинские выборы не помеха
Новости Украины
Донбассу украинские выборы не помеха
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Южная Америка
Мадуро расколол оппозицию, но создал Гуайдо
Надо ли России признавать выборы на Украине
Новости Украины
Надо ли России признавать выборы на Украине
В Молдавии - почти безвластие
Новости Молдовы
В Молдавии - почти безвластие
Украина: России пора бить "донбасским козырем"
Новости Украины
Украина: России пора бить "донбасским козырем"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ