Великие футболисты в истории: Месси и Роналду

Футбол остается самым популярным видом спорта. Соответственно, велика и популярность футболистов, которые узнаваемы не меньше, чем звезды кино и поп-музыки. Будучи спортом, футбол позволяет с легкостью утверждать, кто из футболистов является лучшим, ведь самое главное здесь - результативность, голы и выигранные матчи.

Лионель Месси

Суперзвезда клуба "Барселоны" Месси наравне с Криштиану Роналду считается одним из лучших футболистов современности. Начав играть в 13 лет в молодежном составе "Барселоны", Месси (его тренерами были тогда Франк Райкард и Пеп Гвардиола) развил свои способности и стал одним из величайших спортсменов, когда-либо выходивших на футбольное поле.

Месси достаточно быстро стал главной надеждой "Барселоны" и был звездой Гвардиолы в 2008-2009 годах, когда клуб одерживал одну победу за другой и выиграл сезон. Аргентинский футболист Хавьер Маскерано говорил, что Месси - незаменим, в отличие от других футболистов. Хавьер также добавлял, что, клуб, конечно, значительнее любого игрока или тренера, но только не в том, что касается Месси, и что это реальность, которую следует принять.

Месси забивал голы в большом количестве значимых матчей, включая финалы Лиги чемпионов, но при игре за сборную страны удача отворачивалась от него. После того, как сборная трижды проиграла в финалах, Месси на некоторое время ушел из команды, но через два месяца все же вернулся, чтобы вновь воссиять в мировой славе. Футбольный гений Месси признают даже его соперники.

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер сказал, что Месси является лучшим игроком в мире и что при игре с ним нельзя допустить ни малейшей ошибки, так как он тут же использует ее в свою пользу.

Криштиану Роналду

Роналду является вторым, наравне с Месси, "монстром футбола" наших времен. Он стал первым португальским футболистом, игравшим за "Манчестер Юнайтед". Невероятно талантливого Криштиану заметили еще в подростковом возрасте, и в возрасте 16 лет он уже играл в молодежном составе "Спортинга". Легендарный Джордж Бест был впечатлен игрой Роналду и сказал, что было несколько игроков, которых называли "новым Джорджем Бестом", но только Роналду, по его мнению, может быть назван таковым.

Талант Роналду, в совокупности с одержимостью футболом, сделали его одним из самых узнаваемых футболистов современности. С тех пор, как Роналду перешел в "Реал Мадрид", количество забитых им голов возрастало невероятными темпами. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Роналду часто сравнивают с Месси. Говоря о своем сопернике, который сейчас уже играет в "Ювентусе", Месси сказал, что теперь сравнение с Криштиану является частью его жизни, что они оба стараются сделать все лучшее для своих клубов и сборных и что между ними действительно присутствует некоторое соперничество, вынуждающее их ко все новым подвигам во благо их команд.

Источник фото: fifa.com

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