Главные направления в йоге: что выбрать?

Йога появилась более 5000 лет назад. Занятия йогой подразумевают под собой философию здорового образа жизни. Многие ошибочно считаю йогу религией, но это не так. Индуисты трактую йогу как учение о равновесии и гармонии. Сейчас врачи рекомендуют заниматься йогой не только во благо физического здоровья, но и психологического.

Начинать занятия без знаний о йоге непросто. Лучше всего первые уроки провести с инструктором или другом, который имеет опыт. Этот человек убережет от ошибок, поможет выработать дисциплину. Если такой возможности нет, то можно справиться и самостоятельно.

Главное условие успешности - регулярность. Главное постепенно совершенствоваться, заниматься по возможности как можно чаще. Для домашних тренировок будут нужны коврик, бутылка с водой и плед, которым укрываются во время отдыха.

Но с чего начать? Вот краткое изложение пяти наиболее распространенных стилей йоги, практикуемых сегодня.

Хатха

Направление возникло в Индии в 15 веке. Медленный, спокойный стиль, фокусируется на дыхании и медитации

Цель: знакомит начинающих с йогой с базовыми позами и техниками релаксации.

Преимущества: снимает стресс, обеспечивает физические упражнения и улучшает дыхание.

Хорошо для: начинающих, желающих изучить основы йоги.

Виньяса

Как и хатха, этот стиль включает основные позы и синхронизированные с дыханием движения. Акцентируется на Приветствие Солнцу, 12 позах, где движение соответствует дыханию.

Цель: связывает дыхание с движением, наращивает мышечную массу по всему телу.

Преимущества: помогает улучшить силу и гибкость, тонизирует мышцы живота и снижает риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и диабета второго типа.

Хорошо для: начинающих и продвинутых йогов, стремящихся укрепить свое тело.

Аштанга

Метафорически фокусируется на восьми конечностях. Быстрый, интенсивный стиль с выпадами, отжиманиями.

Цель: помогает улучшить духовное я.

Преимущества: снимает стресс, улучшает координацию и помогает при похудении.

Подходит для: людей, которые хотят поддерживать силу, выносливость и духовность.

Айенгар

Охватывает все восемь аспектов аштанга йоги и фокусируется на фокусировке тела, его концентрации. Позы выполняются в течение длительных периодов времени.

Цель: укрепление и приведение тела в форму.

Преимущества: помогает улучшить баланс, ускоряет восстановление после травм, повышает силу

Подходит для: начинающих, которые хотят выучить правильное положение в каждой позе, а также тех, у кого есть травмы, проблемы с равновесием и такие хронические заболевания, как артрит.

Источник фото: yoga.ua

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