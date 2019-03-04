Советы для новичков в спорте

Начинать всегда тяжело, но эффект после пары месяцев занятий любимым делом может привести не только тело в хорошее состояние, но и улучшить самочувствие, помочь справиться со стеснением. Выбор вида спорта может зависеть от личных предпочтений или возможностей, но зачастую люди стараются тренироваться в свободное от работы и личных дел время. Занятость не позволяет тратить время, чтобы проделывать длинные силовые тренировки или бегать длительные кроссы, но на легкие упражнения или кардио тренировку всегда можно выделить немного свободного времени. Чтобы занятия в зале или периодические тренировки на улице давались новичкам с легкостью, нужно следовать описанным ниже правилам.

1. Не стоит заставлять организм

Лень может настолько сильно завладевать человеком, что ему будет сложно справиться с желанием остаться дома и посмотреть любимый сериал вместо того, чтобы пойти на площадку рядом с домом или стадион, находящийся неподалеку. Справляться с первыми и тяжелыми нагрузками будет сложно и непривычно, но телу просто стоит дать адаптироваться. Когда человек говорит, что он обязан пойти через силу, мозг начинает воспринимать процесс тренировки иначе. Ему кажется, что он не приносит пользы, хотя показатели будут говорить о другом. Поэтому с каждым разом будет всё сложнее заставить собственный организм подняться и отправиться на пробежку. Нужно лишь отказаться от специальных принуждений к действию и реально полюбить тренировочный процесс, стать его частью.

2. Поиск поддерживающей среды

Она важна в любом коллективе, где новички приходят и не могут собраться, чтобы заговорить с окружающими. В спорте действует похожая система, только во время тренировок действие такой среды гораздо мощнее оказывает влияние на возможность полюбить физическую активность. Занятия в одиночку могут стать плюсом и помочь справиться с комплексами, но групповые тренировки и поддерживающая среда действительно помогут сдвинуться с места и начать показывать хорошие результаты. Новичку сложно попросить о помощи, узнать о времени следующего занятия. Поддержка и опора знающих людей поможет ему справиться с сильным волнением и желанием бросить пробежки, остановиться на данном на результате.

3. Маленькие шаги вместо огромных прыжков

Правило постепенности в действиях работает в любой сфере деятельности человека. Оно позволяет правильно планировать, не отступать от намеченного плана и стараться не сравнивать собственные результаты с результатами других людей. Нужно понять, что большие шаги нужны для резкого успеха или полного провала — у них две крайности. Провал может понести отмену желания находиться на стадионе, в зале, слушать про физическую активность и иметь к ней отношение. Ступенчатая система тренировок позволит почувствовать прелесть прогресса и заново начать любить спорт и его различные виды.

Фото: Tochka.net

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