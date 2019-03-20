Свекольный сок и его польза для спортсменов

Атлеты и те, кто занимается спортом для собственного удовольствия, стремятся потреблять как можно больше питательных продуктов, чтобы улучшить собственные результаты. Но диета, содержащая такие овощи, как свекла, тоже оказывает положительное воздействие на организм человека и его функционирование в условиях повышенных нагрузок. Свекольный сок является одним из самых популярных поддерживающих напитков для атлетов. И на это есть немало причин.

Свекла издавна употребляется в пищу, используется в медицине и приобретает все большую популярность в качестве вспомогательного продукта при физических занятиях. Свекла является великолепным источником антиоксидантов, увеличивает образование оксида азота, который улучшает кровообращение и работу легких, а также усиливает работу мышц. Все эти свойства позволяют использовать свекольный сок для того, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем во время занятий спортом.

Оксид азота оказывается прекрасным помощником во время кардиотренировок. Он помогает телу в поглощении кислорода, расширяет кровеносные сосуды, увеличивает кровоток и таким образом питает находящиеся под нагрузкой мышцы. Также он является молекулой, передающей сигналы между различными клетками и тканями человеческого тела. Это помогает усилить течение крови в мышцах и снабжение их кислородом. Согласно некоторым исследованиям, употребление свекольного сока может улучшить некоторые атлетические показатели вплоть до невероятной цифры в 16 процентов.

Особенно полезным свекольный сок будет для тех, кто занимается бегом, плаванием, велосипедным спортом и ходьбой с нагрузкой. Не так давно было опубликовано исследование, которое изучало воздействие свекольного сока на пловцов. Четырнадцать добровольцев в возрасте менее сорока лет, находящихся в хорошем состоянии здоровья, прошли тест: в какой-то момент они пили свекольный сок, а когда-то обходились без него. Изучались, прежде всего, уровни потребления кислорода и энергетическая аэробная "стоимость" нагрузок. Выяснилось, что свекольный сок усилил приток кислорода и позволил проплыть без усталости большее расстояние. Уменьшение энергетических затрат позволило увеличить продолжительность заплыва.

Были проведены также и дополнительные исследования среди велосипедистов, атлетов троеборья, бегунов и людей, ведущих активный образ жизни. Нередко группы атлетов разделялись на получающих плацебо и свекольный сок. Во всех случаях было отмечено положительное влияние свекольного сока, прежде всего, на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В частности, занимавшиеся бегом показали улучшение результатов на пять процентов при беге на пять километров, если за полтора часа до бега пили свекольный сок.

Фото: pechen1.ru

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