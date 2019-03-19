Женщины, которые смогли внести свою лепту в историю Олимпийских игр

Все привыкли слышать об Олимпийских играх и вспоминать как выступают представители его страны каждые четыре года в различных номинациях. Но почему-то всегда особое внимание уделяют женщинам, которые выступают на Олимпиадах. Давайте вспомним представительниц прекрасного пола, которые всех удивляли на Олимпийских играх за всю их историю.

Фото: heroine.ru

Начнем с Медж Сайрес. Многие слышали о том, какие достижения в фигурном катании есть у этой англичанки. Но мало кто знает, что Сайрес — это первая женщина, которая показала свое выступление на чемпионате мира по фигурному катанию, Олимпийских играх и стала абсолютной чемпионкой в этом виде спорта среди женщин. Между прочим, в начале двадцатого века никто не думал, что соревноваться могут не только мужчины, женщинам тоже это под силу. Именно поэтому в регламентах не прописывали пол участников, которые будут выходить на состязания. Но дело не в том, что женщинам не разрешали выступать, а в том, что никто из женщин не пытался это сделать. А фигуристка Медж Сайрес просто взяла и вышла на лед, после чего взяла серебро. Золото осталось за мужчиной, который был просто удивлен и потрясен выступлением и поступком, что просто подарил ей свою золотую медаль. Только был один нюанс, тогда и запретили выступать женщинам в юбках, лишь в 1906 году этот тренд ввели в моду, а после ввели еще и одиночное женское катание на Олимпийских играх.

Фото: heroine.ru

Вторая женщина, которая вошла в историю Олимпийских игр — это Алиса Коучман. Эта женщина первая чернокожая спортсменка, которая выступила на сборную США по легкой атлетике в 1948 году. Выступила Алиса весьма удачно и завоевала золото. Девушка выросла в многодетной семье в подростковом возрасте у нее не было возможности тренироваться как все или учувствовать в различных соревнованиях, потому что она была не такая как все, а именно, цвет кожи играл в этом роль. Коучман тренировалась сама и бегала босиком рядом с домом, и сама училась прыгать. Как видите, упорство не прошло бесследно.

Фото: heroine.ru

Еще одна женщина, внесшая свое в историю Олимпийских игр, а конкретно в фигурное катание — Деби Томас. В конце 20 века, а именно на чемпионате США в 1988 году Деби удивила всех и выступила в брюках, а именно в обтягивающих лосинах. Так вот, эта женщина стала первой афроамериканкой, которая смогла выиграть в одиночном катании на том самом чемпионате.

Фото: heroine.ru

Почему-то историй со льдом больше, вот еще одна про советскую спортсменку Лидию Скобликову. Конькобежка имела прозвище "уральская молния" и вошла в историю спорта как уникальная личность. Женщина выступала на Чемпионате Мира в Швеции в 60-ом году, и ее личность привлекла огромное внимание общественности. Лидия взяла две золотых медали в дистанциях 500 и 3000 метров. А также выступила на Олимпийских играх в Америке. Тогда в первый раз в Олимпиаде можно было соревноваться по скоростному бегу на коньках. Советская спортсмена установила уже мировой рекорд на 1500 метров, а позже получила золото на дистанции 3000 метров. А на Чемпионате мира, который проходил в Японии Лидия Скобликова стала первой во всех четырех дисциплинах, тем самым она стала абсолютной чемпионкой. В Австрии на Олимпиаде 1964 года конькобежка тоже отличилась, потому что снова установила рекорд, но на этот раз олимпийский и в трех дисциплинах.

Фото: olimpiadalife.ru

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