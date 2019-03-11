Особенность растяжки в гамаках

Растяжка или как ее еще называют стрейчинг является полезной вещью абсолютно для всех. Мало кто знает, что такие тренировки помогают избавиться от плохого настроения, депрессии, постоянных мигреней и даже поможет избавиться от целлюлита. Особенно полезно заниматься растяжкой в гамаках тем, у кого сидячая и малоподвижная работа. Стрейчинг способствует улучшению осанки, делает суставы более подвижными и является отличной профилактикой для травм. Кстати, на сегодняшний день обычной растяжке имеется хорошая альтернатива - это Air Stretching. Такие тренировки проходят в бумажных гамаках, поэтому нет возможности перегрузить мышцы или потянуть их. Но если ты новичок в этом деле, то нужно соблюдать несколько правил!

Первое - вам нужно серьезно отнестись к занятиям. Дело в том, что работа предстоит с очень подвижным оборудованием и в основном на протяжении всего занятия человек находится в состоянии невесомости и соблюдать баланс. Чтобы получить желаемый результат, да и для своей безопасности, нужно воспринимать свои тренировки серьезно, а не как способ развлечься или сделать очередное фото для социальных сетей. Именно поэтому необходимо внимательно слушать своего инструктора. Не стоит стесняться и задавать ему вопросы, если что-то непонятно. Лучше, чтобы преподаватель объяснил вам несколько раз непонятный элемент. Дело в том, что такой стрейчинг направлен на максимальную синхронизацию тела человека и его разума, чтобы достичь лучшего результата.

Систематическое посещение занятий - это тоже важно. Лучше всего посещать их два-три раза в неделю. Так ваше тело не сможет отвыкнуть, но и привыкнет к нагрузкам, которые со временем увеличиваются. Также организм за это время успеет восстановиться.

Если вы думаете, что можно ходить на стрейчинг и при этом есть все, что угодно, то вы сильно ошибаетесь! Необходимо следить за своим рационом, не наедаться, особенно перед тренировкой. Ведь от этого напрямую зависит ваш комфорт.

Важно не бояться, когда вы начинаете посещать тренировки и пробовать что-то новое. Да и из гамака вы вряд ли вывалитесь. Но если сильно паниковать, то может и это произойти! Дело в том, что когда человек начинает паниковать, то его мышцы сильно напрягаются и он начинает терять координацию. Именно поэтому новичкам не стоит пытаться сделать новые элементы самостоятельно и в отсутствии инструктора.

Перед тренировкой нужно сделать разминку и разогреть мышцы, так вы подготовите тело к занятию. Лишь после этого можно приступать к стрейчингу в гамаке. Кстати, многие специалисты считают, что Air Stretching более эффективен, чем обычный стрейчинг. Все дело в перевернутых позах, потому что они дают возможность позвоночнику полностью вытянуться, а мышцам спины максимально расслабиться. Также такие тренировки улучшают кровообращение и сон становится крепче. Как правило, самая любимая часть на тренировке - это заключение, когда можно расправить гамак в полный рост, вытянуть ноги и руки, закрыть глаза и на несколько минут оказаться в состоянии невесомости.

Но крайне важно, перед тем, как надумаете приобретать себе абонемент на такой необычный стрейчинг проконсультируйтесь с врачом. Ведь есть ряд определенных показаний, из-за которых нельзя посещать такие занятия.

Фото: anysports.tv

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