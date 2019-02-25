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Автор Алла Шальнова

Полезные сладости для спортсменов

Спорт

Все мы знаем цитату из Карлсона "сладкое портит фигуру!". Однако все не совсем так. Существуют сладости, которые полезно есть тем, кто занимается спортом. Конечно, все употреблять в меру и не переедать.

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Прежде, чем расписать, какие сладости можно есть, определим, когда и во сколько можно их есть, чтобы не навредить своей фигуре и здоровью. Во-первых, сладкое можно кушать до 12 часов дня, так как в этот промежуток времени обмен веществ наиболее активен, и все превратить в энергию. А вечером, после 5 часов, организм вынужден откладывать все впрок. Во-вторых, нельзя есть сладости на ночь, так как организм не справится с большим количеством глюкозы и углеводов, поэтому возможно, появление тяжести в желудке и тошнота.

Так что же можно позволить себе?

1) Мёд содержит очень много витаминов, включая В2, РР, С, В6, H, K, E. А также кальций, магний, натрий, железо, йод. Мёд улучшает пищеварение. Рекомендуется его есть на завтрак. Можно добавлять в протеиновый коктейль. Единственный минус, мед является аллергеном.

2) Сухофрукты укрепляют сердечную мышцу, а также — это прекрасный перекус после тренировки. Идеальное количество сухофруктов в день — 30 грамм.

3) Мармелад после тяжелых тренировок способствует быстрому восстановлению сил. Пектин, содержащийся в данном продукте, улучшает работу желудка, выводит токсины, снижает уровень холестерина. Обратите внимание на состав при покупке, так как не во всем мармеладе есть пектин. Наиболее полезным считается мармелад из яблок, сливы, абрикосов и черной смородины.

4) Зефир так же, как и мармелад содержит пектин. Но опять же не весь зефир содержит его, смотрите на упаковке. Для спортсменов зефир является дополнительным источником протеина.

5) Горький шоколад — очень полезная сладость, регулирующая артериальное давление, укрепляет сердце и сосуды. Помогает при изнурительных тренировках. Доза горького шоколада в день — четверть плитки.

6) Халва — это сладкое, поддерживающее молодость организма. Содержит витамины А, Е и витамины группы В. Так как халва содержит столько же белка, сколько и мясо, она способствует наращиванию мышечной массы.

7) Цукаты эффективно снимают усталость после тренировки. Помогают сосредоточению внимания. Содержит ценные антиоксиданты, такие как бета-каротин аскорбиновую кислоту.

8) Варенье полезно только то, которое варится 5 минут, так как содержит витамины и минералы. Наиболее полезное варенье из малины, кизила и орехов.

9) Тростниковый сахар содержит клетчатку, способствующую похудению. Также содержит колоссальное количество полезных микроэлементов.

10) Фрукты и ягоды всегда полезны для спортсменов. Особенно полезны яблоки, вишня и гранат.

11) Желе — это полезный продукт для суставов, так как он предотвращает их разрушение.

12) Ванильное мороженое содержит большое количество витаминов, минералов, аминокислот, которые необходимы для правильного метаболизма. Данный продукт — богатый источник кальция и витамина В13, поддерживающий микрофлору кишечника в балансе. Также ванильное мороженое способствует повышению иммунной системы и нормализует кровяное давление.

Вот такой существует список сладостей для спортсменов. Согласитесь, есть из чего выбрать. Поэтому выбирайте и спокойно включайте в свой рацион.

Фото: vskormi. ru

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Темы спорт сухофрукты тренировки источник протеина полезные сладости восстановление сил заменитель сладкого
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