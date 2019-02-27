Почему стоит начать заниматься спортом осенью или зимой?

Начинать свою спортивную жизнь можно в любое время года, но если на дворе сейчас осень или зима, то вот следующие причины начать ходить в тренажерный зал.

В холодное время года люди начинают хандрить, а спорт поможет улучшить настроение. Даже короткая тренировка может помочь избавиться от плохого настроения. Физическая нагрузка способствуют выработке эндорфина, которые избавляет от стресса и беспокойств, а также делает человека более счастливым и помогает расслабиться. Было проведено большое количество исследований, которые показали, что даже обычные танцы или пилатес поднимут настроение на целый день. Если у вас есть абонемент на любые групповые тренировки или в тренажерный зал, то скорее бегите на тренировку в случае плохого настроения.

Также физическая активность помогает улучшить сон. Недавно проведенное исследование показало, что почти до 70 процентов людей, занимающиеся любым спортом, имеют крепкий и здоровый сон. Совсем не важно в какое время вы отправитесь на тренировку - утро, день или вечер. В любом случае ночью вы будете лучше спать. Дело в том, что после тренировок организму необходим отдых, который организм сам потребует и вы получите здоровый и крепкий сон.

Благодаря спорту улучшается память. Например, если на работе или учебе вам необходимо сдать проект или презентацию, то накануне отправьтесь на тренировку. Как минимум, ваше тело наполнится энергией, и вы будете спокойнее во время важного события. Также ваш мозг будет лучше работать, потому что спорт дает организму насытиться кислородом. Все те же исследования показывают, что всего одно занятие повышает уровень гормонов в крови, которые способны влиять на человеческую память.

Если сравнивать спорт и медитацию, то первый вариант значительно выигрывает. Например, бег или езда на велосипеде дают возможность человеку провести некую перезагрузку. Многие исследования специалистов показывают, что при занятии бегом или велосипедной езды два-три раза в неделю повысят уровень энергии и при этом уставать человек будет меньше. Дело в кардио-тренировках, которые избавляют человека от эмоционального истощения. Такие тренировки способствуют ускорению обмена веществ и увеличивают выработку вещества дофамин, который считается тоже гормоном радости и счастья. Вот это и помогает человеку чувствовать себя менее уставшим в привычном ритме жизни.

И конечно, тренировки помогают сделать человека намного увереннее в себе. От физических нагрузок организм становится физически сильнее, приходит понимание того, что тело способно на многое, а значит выносливее. Таким образом человек понимает, что теперь может преодолеть гораздо больше, чем раньше. Да и согласитесь, что в зеркале приятно видеть красивое и здоровое тело - это тоже придает любому человеку уверенности.

Это минимальный список того, что способны принести человеку активные занятия спортом. Поэтому не нужно прибегать к тренировкам только в случае избавления от избыточного веса. Нужно понимать, что спорт - это лучше всяких таблеток по типу антидепрессантов. Но, прежде, чем отправляться на тренировки, нужно проконсультироваться со специалистом в случае каких-то противопоказаний.

Фото: dpchas.com.ua

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