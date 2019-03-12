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Автор Анна Стрельцова

Признаки, указывающие на перетренированность

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Занятия в зале или пробежка сможет навредить здоровью в случае болезни, противопоказанием которой является физическая активность, при перетренированности, когда мышцы болят от любого движения. Последняя причина возникает из-за недостаточного количества дней для восстановления или слишком тяжелых нагрузок во время тренировок. Знать меру и иметь возможность остановиться в нужный момент — хороший плюс для спортсмена, но незнание собственных сил и невозможность их рассчитать — большой минус. Чаще остальных страдают новички, рьяно рвущиеся в бой и желающие за неделю занятий достичь небесных высот. Всё приходит постепенно, и нормальная физическая форма не является исключением. Если на горизонте возникает один из признаков, описанных ниже, нужно уменьшать нагрузку и стараться чувствовать организм.

Признаки, указывающие на сложность тренировки. 399209.jpeg

1. Сильная дрожь в мышцах

При легких подрагиваниях беспокоиться не стоит — это нормальный процесс, указывающий на усталость мышц. Он помогает развивать мышечную ткань и делать её более сильной. Но при возникновении частых сокращений, беспокоящих и приносящих дискомфорт, стоит задуматься над уменьшением нагрузки. Длительная дрожь может навредить суставам и связкам, нужно сбросить скорость или вес со штанги, или же просто немного отдохнуть. Тренировку следует продолжать, когда подергивания прекратятся. И если тренер говорит о нормальности данного процесса, необязательно прислушиваться к его словам. Лучше сохранить здоровье и послушать собственный организм.

2. Дыхание не приходит в норму

Частое дыхание не всегда является весомой причиной для остановки и отдыха. Но в случае, когда воздух буквально не получается вдохнуть, начинает появляться ощущение того, что можно задохнуться, немедленно нужно остановиться в выполнении упражнений. Восстановить дыхание помогут глубокие вдохи и выдохи, на них нужно сконцентрировать внимание и постараться не волноваться.

3. Зашкаливающий пульс

Высокий пульс во время длительного кросса говорит о нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Но отслеживать пульсовые зоны все же нужно. Для этого человеку понадобится пульсометр, который крепится на руку или прицепляется на пояс. При контролировании пульса появится возможность отслеживать, в каких моментах занятие становится опасным для сердца. Если пульсометр остался дома, то придется следить за организмом самостоятельно. Просто остановитесь на несколько минут и попытайтесь сказать обычные предложение. В случае, если слова не получается выговаривать и присутствует пульсирование в висках, тренировку на время придется прекратить. Если продолжить занятие, может возникнуть риск появления головокружения и головных болей, сопровождающихся тошнотой.

4. Выполняете упражнения неправильно

Ошибки совершаются из-за двух вариантов: человек еще не понял правильную технику выполнения или же не хватает сил, чтобы нормально делать упражнение. Тренер всегда замечает, что спортсмен либо специально не хочет активно работать, либо на самом деле устал. Легкая передышка не повредит, а сделает только лучше. С новыми силами и хорошим настроем можно продолжить занятие или отправиться домой, а на следующий день выполнять все упражнения правильно.

Фото: 6pack. ru

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