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Автор Алла Шальнова

"Бодифлекс" - упражнения для начинающих

Спорт

"Бодифлекс" — это одна из самых популярных методик тренировок для женщин, мужчин и подростков. Эту методику разработала мать троих детей — Грир Чайлдерс, после того, как она перепробовала большое количество тренировок и диет для приведения себя в форму после рождения последнего ребенка. Методика "бодифдекс" — это целый комплекс упражнений, направленный на растяжку мышц, сопровождаемый дыхательной гимнастикой. "Бодифлекс" состоит из статических и динамических упражнений.

Фитнес – «бодифлекс». 399201.jpeg

Так как основа "бодифлекса" — это дыхательная гимнастика, разберем, как правильно дышать во время упражнений. Почему именно на дыхании акцентируется внимание, дело в том, что дыхание наполняет каждую клеточку организма кислородом, который активизирует процесс жиросжигания.

Итак, всего существует 5 этапов дыхания.

1 — сделайте медленный вдох ртом, при этом сложите губы трубочкой, как будто говорите "у", одновременно втягивайте живот.

2 — сделайте резкий выдох через нос, в это время надуйте живот.

3 — продолжайте делать выдох, но теперь через рот, втяните живот.

4 — задержите дыхание на несколько секунд.

5 — сделайте обычный вдох и немного передохните. Этот метод дыхательной гимнастики, чем-то напоминает вакуум живота.

Упражнения "бодифлекс" для груди, талии, бедер, ягодиц, ног:

1) Сомкните пальцы перед собой, не опуская и не задирая вверх локти. Если вам тяжело держать локти на весу, можете немного округлить спину, но не сильно, чтобы ваш позвоночник не пострадал. Сделайте дыхательное упражнение, при этом делайте давящие движения пальцами. Внимательно следите за локтями, чтобы они никуда "не убегали".

2) Удобно встаньте на колени, опираясь на локти и на ладони. Правую ногу вытяните так, чтобы носок упирался в пол. Голова должна быть поднята, смотреть нужно только вперед. Выполните дыхательное упражнение, отрывая ногу от пола. Тоже самое проделайте с другой ногой.

Упражнения "бодифлекс" для живота:

1) Встаньте в свободную позу, ноги на ширине плеч. Колени немного согните, так чтобы вы могли облокотиться локтевой частью на левое колено. В это время правую ногу вытяните вбок, не отрывая пятку от пола. Правой рукой через голову тянитесь влево, сделав небольшой наклон. Вы должны чувствовать, как происходит растяжение мышц.

2) Лягте на гимнастический коврик на спину, подогнув колени, не соединяя их, лучше всего расставить ноги. Поднимите вверх руки, плечи и лопатки, делая дыхательное упражнение, при этом не отрывайте голову от пола.

3) Лягте на гимнастический коврик на спину. Вытяните ноги и соедините их. Руки положите под ягодицы, прижав поясницу к полу. Сделайте дыхательное упражнение. Приподнимите ноги на 10 см, делая перекрестные движения, то есть "ножницы".

Упражнения "добифлекс" для бедер":

1) Сядьте на гимнастический коврик, широко раздвинув ноги, как будто хотите сесть на шпагат. Сделайте дыхательное упражнения. Руки поставьте перед собой и "шагайте" ими вперед, наклоняя корпус и не сгибая колени.

2) Встаньте на четвереньки. Спину держите прямо, взгляд направлен вперед. Выполните дыхательное упражнение. Медленно одновременно опускайте голову и округляйте спину, вернитесь в исходное положение.

3) Сядьте на гимнастический коврик, правую ногу вытяните, левую согните в колене и перебросьте через правую ногу. Правой рукой держитесь за левое колено, левую руку — отведите назад и обоприте о спину. Сделайте дыхательное упражнение, поворачивая туловище в противоположную сторону от согнутой ноги. Тоже самое повторите с другой ногой.

Такие простые упражнения приведут ваше тело в идеальную форму. Начните заниматься прямо сейчас, сделайте себя лучше!

Фото: womanonly. ru

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