О полезных свойствах ягодных фрешей для спортсменов и бодибилдиров

Неотъемлемой частью здорового рациона человека являются свежие ягоды. Но не все люди любят есть ягоды, а как насчет фреша?

Это невероятно вкусный, полезный, а главное - утоляющий жажду напиток.

Фреш - это свежевыжатый сок, который нужно пить сразу после приготовления. Его делают из овощей, ягод, зелени, фруктов и трав. И как уже можно было понять, фреш полон витаминами и минеральными веществами, а если добавляется мякоть, тогда фреш приобретает клетчатку и пектин, что очень хорошо для любого человека. За счет большого количества кислот, минералов, витаминов фреш дает бодрость и тонус. Его можно пить как до тренировки, так и после.

Клубничный фреш является уникальным средством, укрепляющим сердечную мышцу, снижает уровень холестерина и сахара в крови, служит как противовоспалительное средство. Для спортсменов клубничный фреш станет прекрасным источником витаминов B и C, а также фруктозы и гликогена. Лучше всего употреблять его перед тренировкой не меньше, чем за час. Благодаря этому напитку мышцы получат глюкозу, что предотвратит их усталость и позволит тренироваться дольше. А также полученная глюкоза способствует росту мышечной ткани.

Черничный фреш лучше всего пить после интенсивных тренировок, так как черника способствует восстановлению мышечной ткани, благодаря большому количеству антоцианов. Антоциан - это вещество, которое дает чернике такой тёмный цвет, однако, ученые Новой Зеландии считают, что именно антоцианы влияют не только на цвет, но и на регенерацию. Если в течение нескольких недель после каждой интенсивной тренировки пить черничный фреш, ваши спортивные результаты улучшатся. Также черника способствует снижению веса, предотвращению сердечных и желудочных заболеваний. Черника - источник витаминов А, С, В1, B6.

Фреш из жимолости идеально тонизирует и освежает не только в жару, но и после тренировок. Жимолость является противовоспалительным и анальгезирующим средством, укрепляет иммунную систему человека, снимает усталость. Эта ягода помогает спортсменам поддерживать отличную физическую форму, а также восстанавливает силы после тренировки. Фреш из жимолости богат витаминами: С, В1, В2, А; различными минеральными веществами: калием, йодом, фосфором, магнием, медью, марганцем, натрием и алюминием. Так как жимолость является низкокалорийной ягодой, фреш получается очень легким и подходит в качестве компонента для любой диеты.

Такие вкусные и полезные фреши можно делать самим из любых ягод, главное - это иметь желание, помочь своему организму справить с тренировкой. Как известно, тренировка - это своего рода стресс, поэтому организму нужно справляться со стрессом. В этом вам прекрасно помогут фреши. Удачных вам тренировок!

Фото: openbusiness.ru

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