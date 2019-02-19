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Автор Алла Шальнова

Как правильно заниматься на степпере

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Занятия на кардиотренажере - это важная часть любой тренировки. И в этой статье мы рассмотрим такой кардиотренажер - степпер. Если вы уже занимаетесь в спортивном зале, то явно замечали, что он там есть. Но не все знают, какие мышцы прорабатывает он, как работает и в чем польза.

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Что такое степпер?

Степпер - это шаговый кардиотренажер для длительной тренировки. Занятия на степпере способствуют снижению веса. Суть движений во время занятия -имитация подъема по лестнице. Благодаря такому подъему по лестнице вы подтяните ягодицы, мышцы ног, сделаете красивыми икры, немного подтяните мышцы спины и живота. Также вы укрепите сердечно - сосудистую систему.

Какие существуют степперы?

1) Классический степпер имитирует подъем по лестнице. Тренажер может иметь специальные приспособления, например, стойки, эспандеры.

2) Мини - степпер - это небольшой вариант степпера для занятия дома, его можно легко транспортировать, а также он не занимает много места. Мини - степпер идеально подходит начинающим спортсменам, так как нет сильной нагрузки на сердечно - сосудистую систему. Резкая нагрузка может негативно сказаться на здоровье.

3) Степпер с поворачивающейся ручкой дает возможность верхней части тела поворачиваться в такт с шагами. Такие движения прорабатывают мышцы пресса и спины.

4) Степпер с эспандерами хорошо прорабатывает мышцы рук, спины и плеч.

5) Балансировочный степпер - это тренажер, напоминающий мини - качели с осью для ног. Такой степпер развивает равновесие и координацию движения.

6) Эллиптический степпер интересный тренажер, который тренирует все тело. Ноги имитируют вращение педалей велосипеда, а руки имитируют движения во время лыжного забега. Этот вариант тренажера является самым щадящим для суставов.

Какой выбрать для себя степпер?

Мини - степпер подойдет абсолютно всем, кто хочется избавиться от лишних килограммов и подтянуть мышцы ягодиц и ног. Если вы хотите, чтобы ваш тренажер показывал количество сожженных калорий, частоту пульса, пройденные километры и время, то вам нужен степпер дороже.

Вообще выбор тренажера - это индивидуальная тема. Поэтому перед покупкой, вам либо нужно поговорить с хорошим консультантом в спортивном магазине, либо с личным тренером. Так как эти люди специалисты в своем деле, они тогда подберут нужный вариант.

В чем польза степпера для организма?

При регулярных тренировках на степпере: вы создадите красивое и подтянутое тело; укрепите мышцы ягодиц, пресса, спины и ног; укрепите иммунную и сердечно - сосудистую системы; подкорректируете координацию движения и баланс.

Какие имеются противопоказания?

Нельзя заниматься людям с травмами ног, рук и позвоночника, при заболеваниях сердца, сахарным диабетом, во время беременности, а также во время простуды и высокой температуры.

Занимаясь на степпере, вы с каждым шагом становитесь все стройнее и красивее. Поэтому, почему бы не попробовать?

Фото: fit-ness24.ru

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