Тренды из мира спорта, на которые стоит обратить внимание в 2019

Разнообразие в привычные тренировки могут вносить не только новые упражнения, смена места занятий или тренера, помогающего правильно распределять нагрузку. Для увлеченных спортом и любителей побегать утром производители спортивных товаров и специалисты в данной области придумали множество интересных вещей и тренировок, которые придадут больше сил и сделают процесс занятий физической активностью лучше и увлекательней. Наступление нового года говорит о данных обещаниях или грандиозных планах, их состав нужно включить пробежки или походов в зал - они помогут ощущать бодрость и прилив сил, когда нужно работать и выполнять важные задачи.

В 2019 году нужно присмотреться к нескольким интересным трендам из мира спорта.

1. Фитнес-браслеты или умные часы

Фото: M24.ru

Если в прошлом году не успели приобрести умные гаджеты, нужно задуматься над покупкой в 2019. Фитнес-браслет помогает человеку следить за множеством функций и процессов организма: мерить пульс, считать шаги, затраченные калории и многое другое... У умных часов зачастую бывает красивый интерфейс, но завышенная цена - они могут открывать документы, ставить будильник, с помощью них можно даже звонить на телефон знакомому или другу! Для тренировок вполне подойдет фитнес-браслет, он будет подсказывать о правильном режиме сна и говорить, если тренировочный процесс длился мало, а количество затраченных калорий не вписывается в общий и созданный план. Ученые утверждают, что в скором времени человеку будут вживлять специальные датчики в кожу, они позволят не носить такие часы.

2. Миофасциальный релиз

Фото: Best Body and Face Studio

Новый вид тренировок, помогающий спортсменам избавляться от неприятного ощущения в мышцах и суставах, вызванного тяжелыми нагрузками и перенапряжением. При выполнении упражнений у человека начинает высвобождаться фасция - ткань, окружающая связки, мышцы и суставы. В тренировке используются специальные мячи и валики, помогающие перекатываться и создавать ощущение массажа для соединяющей ткани, расслаблять мышечную ткань и способствовать её заживлению, не давать суставам заболевать и оказывать влияние на общее состояние организма. После проделанной тренировки спортсмен чувствует расслабленность и разогретость, его мышцы готовы к дальнейшим тренировкам и свободны от боли и неприятных ощущений.

3. Интервальные тренировки

Фото: your-revolution1905.ru

Их пик популярности пришелся на 2015 -2016 года, но они не теряют позиции даже в наступившем 2019. Данный вид тренировок помогает выполнять упражнения за короткий интервал времени, но их эффективность заключается в правильном воздействии на мышечную ткань, её развитии и росте. Занятие не длится более 40 минут, но за это время человек успевает получить сильный заряд активности, устать и наметить план на следующую тренировку. Популярность интервальных появилась из-за сильной занятости среднестатистических людей, они тратят множество времени на дорогу, работу, дела по дому, на спорт не остается ни сил, не времени. Можно выполнять занятия даже в стенах дома или при хорошей погоде выходить на улицу.

Фото: lagunafit.ru

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