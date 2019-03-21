Фитнес-тренды-2019

Тренды меняются не только на одежду, обувь, еду, машины и тд. Тренды на фитнес также могут быть разными, например, сегодня мы расскажем, что будет актуальным в этой сфере на 2019 год.

Итак, тренировки в этом году станут более разнообразными. Новый тренд - это разные виды фитнеса в одном занятии. В последнее время стали набирать свою популярность сочетание силовых тренировок и танцевальных или же йога и высокоинтенсивные тренинги.

Тренировки в 2019 году станут короче, но не думайте, что они будут легче. В этом случае речь идет о высокоинтенсивных тренировках, который в народе называются табатой. Они дают достаточно сильную нагрузку на мышцы, что всего за 15 минут таких нагрузок сложится впечатление, что занимались вы более 1.5 часов. Кстати, по опросу, который был проведен в спортивном медицинском колледже в Америке такие тренировки заняли третье место!

Зон для фитнеса станет намного больше, а именно, в 2019 году планируют открыть больше фитнес-клубов с возможностью поработать, выпить кофе и даже посетить салон красоты. Дело в том, что многие организации опекают своих сотрудников и их здоровье, поэтому и во многих офисных зданиях оборудуют фитнес-залы, а также будут проводиться семинары по питанию.

В тренде будет и восстановление, которое занимает далеко не последнее место в фитнес-индустрии! Специалисты и тренеры давно говорят, что красота, самочувствие и сила напрямую зависят от качества отдыха, а именно, от сна и расслабления мышц. Поэтому трендом 2019 года является и расслабления/восстановление.

Тренд нового года - тренер, но не просто, а тот, который всегда рядом. Всегда есть альтернатива - это видеотренировки, только о такого специалиста ничего не спросишь, если вдруг возник вопрос или нужно поддержка. Поэтому актуальным будут аудиотренировки. Да, да. Приложения Nike Run Club или Aaptive разработали такую функцию. Например, бегать или качать пресс можно под руководством специалистов, а это важно для все, чтобы избежать травм или не упасть духом.

Полный подход, т.е. и питание, и тренировки - тоже тренд 2019 года. Как правило, в тренажерный зал идут чаще всего, чтобы сбросить лишние килограммы. Только без сбалансированного питания ничего не выйдет, ведь питание - это 80% вашего результата! В этом случае нужен тренер-нутрициолог, который составит план тренировок и план сбалансированного рациона, при этом учтет все ваши пожелания.

Вот такой фитнес будет в моде 2019 года! Но главное - это ваше желание заниматься, восстанавливаться и быть здоровым.

Фото: vistanews.ru

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