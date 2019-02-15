Мифы о боксе, в которые не стоит верить

Люди, для которых бокс — это наблюдение со стороны, привыкли узнавать все нюансы этого спорта от прослушивания старых анекдотов и просмотра советских интервью. Но пора прекратить верить во все эту чушь. В этом мы вам точно поможем!

Итак, считаете, что получать по голове — это очень больно? Нет, это совсем не так. Профессиональный боксер скажет, что это неприятно, удар оглушает, но это ощущение совершенно терпимо. А вот хороший удар в печень точно заставит просить про себя, чтобы эта боль прекратилась. Как правило, продолжать бой после удара в голову — это вполне реально, потому что действия зависят напрямую от силы. А вот пропущенный удар по корпусу заставит остановить бой, потому что спортсмен будет физически не способен его продолжить.

Второй миф — останешься без зубов, потому что их выбьют. Да, такое может произойти, но крайне редко и на соревнованиях высокого класса. Например, некоторые тренеры даже не припомнят за долгий срок своего преподавательского опыта, чтобы кому-то из их воспитанников выбивали зубы или же им. Поэтому у боксеров, как правило, в отличии от хоккеистов, проблем с красивой улыбкой нет. Нужно понимать, что удар происходит в перчатках, а это большая площадь, поэтому выбить зуб крайне сложно при таком ударе. Другое дело, если бить голым кулаком. Также зубы находятся под надежной защитой капы и шлема (он защищает челюсть). Единственное, что случается, так это сколы на зубах, они бывают, да. Но в этом нет ничего страшного.

Существует миф, что все боксеры внешне похожи на горилл. Возьмите на заметку, что хорошего боксера нельзя определить, исходя из внешнего вида. Например, высокий "шкаф" может с виду казаться внушительным, а по факту сразу же пропустит первый удар и окажется в нокауте. Все это лишь обычная маска. Также и худощавые с виду боксеры, на которых взглянешь и не подумаешь, что они профессионалы, могут творить на ринге чудеса и с первого удара отправлять в нокаут. Рядом с ними даже самые огромные "шкафы" будут чувствовать себя слабаками.

Ну и последний миф — здоровяк может с одного удара остановить даже быка. Мы уже выяснили, что большой — не значит человек, обладающий прекрасной техникой бокса. Например, человек, имеющий вес 60 кг и КМС может бить гораздо жестче, чем здоровяк весом в 100 кг. Дело в том, что масса не всегда играет роль в этом деле. По факту нужно обращать внимание на скорость удара и его технику. Боксер должен чувствовать свое тело, соблюдать баланс и направлять всю свою энергию в работающую руку.

Фото:mungaz.net

Еще по теме:

Бокс, футбол и хоккей провоцируют болезнь Паркинсона

Танцы или бокс: в какой спорт отдать ребенка

Николай Валуев: "Мы находимся в состоянии глобальной гибридной войны"