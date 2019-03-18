Неэффективные упражнения в фитнесе, которые нужно заменить

Успешность занятий физической активностью зависит не только от количества занятий в неделю и желания становиться сильнее. Мышцы не будут расти, а состояние организма останется прежним из-за незнания норм выполнения. Когда человек впервые приходит в зал, он видит множество тренажеров и не знает, как правильно с ними обращаться. Похожий эффект на него оказывают упражнения, их техника может быть понятной и легкой для тренера или спортсмена, но начинающий заниматься в зале может не понять даже элементарных элементов. Для следования плану необязательно знать все тонкости и стараться отказаться от помощи тренера. Но существуют упражнение, выполнение которых часто неправильное, оно отходит от нормы и люди, занимающиеся спортом, не понимают, что данный факт вредит тренировке — делает её неэффективной. Чем можно заменить такие тренировки?
При скручиваниях корпуса положение тела играет важную роль, и неверное положение полностью меняет направление и мышцы, задействующиеся в выполнении поворотов корпуса. Поясница человека должна быть прижата к полу, а голова сильно вытянута — больше половины людей, любящих делать скручивания, выполняют их неверно. Они неправильно распределяют нагрузку, из-за этого в работу вступают мышцы бёдер. Альтернативой данному упражнению может стать привычная планка, но вариантов её выполнения много. Она помогает прорабатывать мышцы пресса, приведет человека к узкой талии и укрепит косые мышцы. Не стоит резко переходить с одного упражнения на другое, если выбор остановится на планке, входить в ритм надо постепенно — повышая время, исходя их уровня подготовки и оставшихся сил.
Во многих залах можно встретить тренажер, имеющий название машина Смита. В нем нужно делать приседания с определенной техникой, но она может привести к неправильной постановке ног и даже травмам. Новичкам к нему подходить точно не стоит, а знающим спортсменам можно задуматься над более привычным вариантом исполнения приседаний. Тренажеры хороши для прокачки отдельных мышц, их роста, но могут возникнуть ситуации, когда лучше отказаться от их использования и перейти к более легкому варианту. Выполнение классических приседаний можно начать без веса, работая над техникой. Позже рекомендуется небольшая прибавка в весе, при полной подготовке можно работать со штангой.
Любители тренировок на руки не могут расстаться с гантелями, отличающимся легкостью выполнения, но при этом помогающем накачать хорошую мышечную ткань. Разгибание руки с гантелей тоже можно делать неправильно, слабые руки могут переносить тяжесть на спину и позвоночник, оказывая сильную нагрузку и способствующие развитию травм. Чтобы накачать трицепс, можно выполнять отжимания от пола или возвышенности. Они помогают развить возможности, и сделать руки более крепкими и сильными. Если становится легко при выполнении упражнения, нужно надеть на руки утяжелители — тогда оно станет более эффективным.
Фото: jv.ru
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