Как в мире тестостерон повышают

Любой мужчина прекрасно осведомлен о том, что тестостерон - это важный гормон. Также известно, что этот гормон отвечает за сексуальный темперамент. Но, на самом деле, этот гормон ещё не полностью изучен и постоянно преподносит учёным новые сюрпризы. Сегодня известно, что тестостерон отвечает не только за мужскую силу, но и за массу других функций организма. А вот его уровень на прямую зависит от национальности человека и его места проживания на планете. На протяжении тысячелетий мужчины искали средства для повышения этого гормона и надо сказать довольно преуспели в этом нелёгком поиске.

Интересно, но борцы сумо подходят к увеличению в организме мужского гормона оригинальным способом. Обычный вес борца переваливает за двести кг и естественно лишний вес не способствует выделению тестостерона, поэтому перед состязанием спортсмены перестают мыться и как они сами заявляют это способствует резкому повышению уровня тестостерона.

Увы, но на планете лучшими дегустаторами считаются именно японцы. Это обусловлено тем, что у японских мужчин самый низкий уровень тестостерона на планете. Но находчивые японцы не унывают, они нашли хитрый способ повышать уровень мужского гормона с помощью продуктов. Когда японцу светит романтическая встреча, он налегает на тертую редьку. И действительно, ученые доказали действенность этого корнеплода. Кстати, схожими свойствами обладает знакомая до боли свекла.

Как известно, но лучше итальянских любовников не сыскать. Возможно южная острая кухня и делает свое дело, но учёные считают, что в этом больше заслуги нашего светила. Жаркое солнце способствует насыщению организма итальянцев не только витамином D, но и тестостероном. Возможно по этой причине итальянские "мачо", так любят загорать на пляже нагишом.

На Руси также были свои способы поднятия мужской потенции. Например, огромной популярностью пользовалось средство с поэтическим названием "струя бобра". Делалось это снадобье из сушеных половых органов бедного животного. Возможно природная брутальность и трудолюбие бобров послужило причиной использования их органов в меркантильных целях. Кстати такой порошок был очень популярен.

Сегодня бобров уже не мучают, а просто парятся в русской бане. Хорошая парная и резкий контраст в снегу или холодной воды даёт мощный выброс тестостерона. Некоторые специалисты утверждают, что для поднятия мужской потенции достаточно после горячей ванны облить ноги холодной водой.

Известно, что занятия спортом, а особенно тяжёлой атлетикой, дают мощный выброс тестостерона. Но оказывается, даже его можно кратковременно увеличить. Замечали, как в момент резкого рывка, атлеты кричат. Да, именно крик также повышает тестостерон.

Фото: intex-press.by

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