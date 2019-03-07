Как в мире тестостерон повышают

Любой мужчина прекрасно осведомлен о том, что тестостерон - это важный гормон. Также известно, что этот гормон отвечает за сексуальный темперамент. Но, на самом деле, этот гормон ещё не полностью изучен и постоянно преподносит учёным новые сюрпризы. Сегодня известно, что тестостерон отвечает не только за мужскую силу, но и за массу других функций организма. А вот его уровень на прямую зависит от национальности человека и его места проживания на планете. На протяжении тысячелетий мужчины искали средства для повышения этого гормона и надо сказать довольно преуспели в этом нелёгком поиске.
Фото: intex-press.by
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