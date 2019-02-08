Циркадные ритмы: в какое время суток лучше заниматься спортом

Посещать спортивный зал сегодня для многих стало настолько же естественным, как чистить зубы или делать стрижку. Кто-то пока занимается через силу, кто-то уже вошел во вкус, кто-то не представляет жизни без тренировок. Но у всех этих людей иногда возникает вопрос: в какое именно время суток тренировки будут полезнее и эффективнее? Есть ли зависимость между результатом и временем занятий? Вот что на этот счет говорят специалисты.

Оказывается, время тренировок действительно имеет большое значение. Это вполне логично: наш организм подчиняется внешним и внутренним ритмам, и, если их учитывать при планировании тренировок, это поможет заниматься намного продуктивнее.

Что показали результаты экспериментов

Исследования показали, что организм сжигает на 10% больше калорий вечером, чем утром. Группа людей в течение нескольких дней прожила в закрытом помещении без окон и и каких-либо источников информации, в частности - сведений о времени. Испытуемые не имели никакого представления о том, какое сейчас время суток, но организм продолжал работать по своему собственному графику - так называемому циркадному ритму. Это дало ученым ответ и еще на один вопрос - почему люди, которые постоянно нарушают режим сна, стремительно набирают вес. Дело в том, что принудительное нарушение ритмов тела влияет на все внутренние процессы, в том числе и метаболизм - нарушения в этой сфере провоцируют накопление жировой массы.

Что меняется в организме в течение суток

Циркадные ритмы - регулярные колебания внутренних показателей тела в течение 24 часов. Это изменения температуры органов, уровня различных веществ в организме, давления, сердцебиения. Для тех, кто занимается фитнесом, эти показатели очень важны - например, уровень гормона кортизола. Это так называемый "гормон стресса", который вырабатывается в надпочечниках в момент, когда организму необходима защита. Он вызывает активизацию мышц, увеличивая в них концентрацию глюкозы, которую "заимствует" из других тканей. Также кортизол действует как активный естественный жиросжигатель.

На какое время назначать тренировки?

Тренеры говорят о важности учета собственных циркадных ритмов в построении программы занятий. Например, людям, наивысшая активность которых приходится на вечер ("совам") категорически не рекомендуется назначать тренировки на утро: организм еще не "проснулся", человек не чувствует энтузиазма; спорт не заряжает энергией, а отнимает последние силы. Неважно, занимаетесь ли вы дома или в зале - ориентируйтесь на внутренние ритмы и занимайтесь всегда в одно и то же время. Такое точное следование расписанию приведет к более скорым и заметным результатам.

Но есть некоторые рекомендации, которые подойдут и "жаворонкам", и "совам". Так, специалисты рекомендуют заниматься спортом в промежуток между 16 и 17 часами. В это время внутренняя температура человеческих мышц становится оптимальной, чтобы организм наиболее благоприятно воспринимал спортивные нагрузки. Хотя для кардио-тренировок тренеры называют лучшим временем ранее утро, еще до завтрака: получивший стресс организм, в котором на этот момент наблюдается высокая концентрация кортизола, быстрее сжигает жир.

Итог

Прислушивайтесь к своему телу, чтобы понять, как сделать тренировки более эффективными и комфортными. И не забывайте, что любая рутина становится привычкой: если вы хотите перестроить свой организм на другой ритм, повторяйте тренировки в одно и то же время. Например, если постоянно бегать до завтрака, вскоре тело будет само активизироваться по утрам.

Фото: The Challenger

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