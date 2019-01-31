Сантьяго Бернабеу - человек- легенда

Когда мы слышим о Сантьяго Бернабеу, в первую очередь на ум приходит стадион, который является домашним для команды "Реал". На самом же деле это имя легендарного человека, биографию которого было бы неплохо узнать. На протяжении 15 лет он выступал за клуб, начинал с юношеской сборной, потом перешел в основной состав. Сколько он провел матчей, сколько голов забил в ворота соперников, таких цифр нет, статистику в те годы не вели. Но одно известно точно — Сантьяго Бернабеу заслуживает уважения, ведь это человек, который на протяжении 35 лет являлся президентом клуба и превратил его в одну из самых сильных команд всего мира.

Родился мужчина в городе Альманса в 1895 году, будучи ещё ребёнком, оказался в Мадриде, родители решили переехать. В этом городе парень стал играть в футбол, всё начиналось во дворе. Тогда еще никто не думал, что абсолютно реально простому мальчику стать всемирно известным футболистом. Он рос, а во дворе мальчишки уже не играли в футбол. Но все знали — лучшим является Сантьяго. Это было видно невооружённым глазом. В возрасте 14 лет мальчику предложили стать членом юношеской сборной клуба "Реал Мадрид", он согласился. На протяжении 15 лет выступал за клуб, но война сделала в карьере перерыв.

Началась Гражданская война в Испании, Сантьяго, как и все другие игроки "Real Madrid", ушёл на фронт. Военная часть располагалась вблизи Каталонии, через три года боевые действия закончились, Сантьяго снова вернулся в Мадрид. Всё было не так, как он рисовал себе во снах, "Real Madrid" уже почти не было, владельцев убили во время войны, тренеры тоже погибли, некоторые игроки переехали в другие страны. Что делать? Это конец? Может быть кто-то другой так бы и подумал, но не он. Власти больше не спонсировали команду, реставрировать стадион после военных действие никто не собирался. На протяжении нескольких месяцев Бернабеу искал новых игроков. И мало того, что он собрал всю команду, она стала самой сильной в Испании снова, с нуля. В 1943 году тогда еще любительский "Реал" выиграл у "Барселоны", именно после этого государства вновь стало инвестировать в команду.

Сантьяго Бернабеу был назначен директором клуба "Реал Мадрид". Это было нечто очень новое и очень качественное. Сложность заключалась в том, что нужно было заключать контракты, искать и подбирать специалистов, строить новую систему клуба. Тогда он решил, что она должна быть многоуровневой, наставника одного всем не хватит, каждый должен отвечать за какую-то область. Такой менеджмент тому времени был не присущ, роль сыграла смекалка, талант и понимание футбола, его специфики. Именно такая система сегодня и лежит в организации "Real Madrid". Она работает по сей день.

Еще более удивительным стало то, во что превратился стадион. Как вы понимаете, после смерти Бернабеу, он был назван в честь Сантьяго. Удивление состояло в том, что стадион по тем временам был просто огромных размеров, о нём говорили даже больше, чем о самой команде. Открылась махина 14 декабря 1947 года. Там размещаются сразу 81 тысяч зрителей, это просто нереальные масштабы. Сегодня стадион имеет высшую категорию УЕФА, там часто проводят матчи сборной Испании. Когда-то он назывался "Новый Стадион Чамартин", но на Генеральной Ассамблее Арбитров было принято справедливое решение назвать стадион именем создателя нового "Реала".

Таких небывалых высот достиг Сантьяго Бернабеу, человек, о котором сегодня говорят, к сожалению, не так много. 2 июня 1978 года мужчина умер в собственном доме, оставалось 6 дней, чтобы президенту клуба "Реал Мадрид" исполнилось 83 года.

Фото: Real-Madrid.ru

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