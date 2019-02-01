Тафгай в хоккее - кто такой и зачем нужен

Хоккей — контактный, а порой и жестокий, вид спорта. Некоторые фанаты ходят на хоккейные матчи специально для того, чтобы увидеть ледовую битву. Им нравится смотреть, как игроки толкаются, падают и дерутся. В ответ на такие запросы владельцы хоккейных команд придумали новое хоккейное амплуа — тафгай или хоккейный полицейский.

Слово происходит от английского "tough guy", то есть крутой, жесткий парень. Игроки данного амплуа имеют очень конкретную задачу и это отнюдь не заброс шайбы в ворота команды соперника или, наоборот, попытки прервать вражескую атаку. Работа тафгая — толкаться, драться, задевать клюшкой других игроков. Их главная задача же — привлекать внимание толпы, быть готовым в любую секунду матча накинуться на соперника с кулаками и устроить зрелищную драку. Также тафгаев называют хоккейными полицейскими, так как отчасти они охраняют своих товарищей по команде, не отличающихся поставленным ударом с правой, но являющихся отличными хоккеистами.

Первые игроки такого рода появились, как ни странно, в Канаде. Впервые о жесткой игре и тафгаях начали говорить в 1905 году после смерти прямо на льду одного из хоккеистов. Во время матча между командами "Максвелл" и "Александрия", проходящего в Онтарио, между хоккеистами, как это часто бывает, завязалась потасовка. В ходе нее, один из игроков команды "Максвелл" нанес прямой удар в челюсть своему сопернику. Последний тут же был отправлен в бессознательное состояние, упал на лед и скончался через несколько минут.

Тогда в прессе писали о чрезмерной жестокости хоккея и появления феномена игроков, которые не очень хорошо играют, но отлично дерутся. Однако истинной легендой среди тафгаев считается Дейв "Кувалда" Шульц. Он установил множество своеобразных рекордов, которые до сих пор непобиты. В общем за свою карьеру он провел на скамейке запасных около 66 полных матчей, все это были удаления за грубые нарушения и драки. В 1975 году Шульц стал абсолютным рекордсменом, за один сезон он провел на скамье запасных 472 штрафных минуты. Любители хоккея понимают насколько это много.

Тафгаи встречаются во многих командах, в том числе и в национальных сборных. Один из таких примеров — игрок канадской сборной Фил Эспозито, участвующий в Супер серии 1972 года.

Но не стоит думать, что все тафгаи это всего лишь парни, умеющие махать кулаками. Многие из них, закончив хоккейную карьеру, становятся юристами и финансистами.

Фото: playbuzz.com

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