Простые рецепты блюд для наращивания мышечной массы

Чтобы оставаться в форме мало заниматься фитнесом. Большая часть результата связана именно с правильным питанием. Конечно, хочется не отказываться от любимой вкусной еды, но эту проблему можно решить. Мы расскажем вам как сделать свою диету разнообразнее и при этом добавить в нее вкуса.

Начнем с идеальной куриной грудки. Конечно нужно время чтобы верно освоить данный рецепт, но нужно понимать, что этот продукт давно перестал у всех спортсменов с пресным продуктом. Достаточно добавить несколько подходящих специй и в конечном итоге получится идеальное блюдо.

Итак, для этого нужно взять две куриные грудки, пол чайной ложки соли, чайную ложку молотого черного перца и две столовые ложки растительного масла. Приготовление такого блюда максимально простое. Для начала разогрейте духовке до 180 градусов. Пока она будет греться хорошо промойте куриную грудку, после смешайте соль и перец в посуде, и натрите ими мясо. Нужно поставить сковородку и обжарить курицу сначала три минуты до золотистой корочки. Как только корочка появится опустите сковороду в духовку на десять минут и блюдо готово.

Теперь расскажем о таком блюде как овощное суфле, которое состоит из овощей и яиц. Это очень простые, но при этом вкусные продукты.

Чтобы приготовить одну порцию такого блюда нужно взять два яйца, немного шпината и горсть отварного белого риса. Всего три продукта необходимы для приготовления такого блюда. Возьмите яйца и взбейте их в отдельной посуде так чтобы они стали воздушными. В другую емкость поместите заранее сваренный рис и накройте его шпинатом. Все это нужно залить взбитым яйцом и немного перемешать. Облегчим вам задачу и скажем что емкость достаточно поставить в микроволновку на три минуты. После приготовления смеси нужно дать немного остыть. Вот вам прекрасное блюдо, которое богато белком и клетчаткой.

Курица самый популярный продукт если дело касается набора мышечной массы и следующее блюдо будет на основе этого продукта - бальзамический куриный салат. Вы можете свободно сделать такой салат на несколько дней, даже через 24 часа он будет таким же вкусным и полезным. Чтобы сделать четыре порции нужно взять 450 г мелко нарезанной куриной грудки пол стакана орехов, например, миндаль или фундук, одно мелко нарезанное яблоко, горсть сушеной клюквы, две столовые ложки натурального йогурта и немного бальзамического уксуса. Ну и конечно соль перец по вкусу. В удобной миске нужно смешать курицу, орехи, клюкву и яблоки. После нужно добавить натуральный йогурт и все еще раз хорошо перемешать. Блюду нужно настояться около 15 минут добавить бальзамический уксус и салат готов к употреблению.

Фото: brodude.ru

Еще по теме:

Звездные рецепты диетических блюд

Полезный завтрак: фриттата с гречкой | Описание блюда

Как изменить утро, чтобы похудеть

Почему спорт и диета не совместимы Видео