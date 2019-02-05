Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт » Командные виды
Волейбол Баскетбол Хоккей Футбол Гандбол
Автор Арина Панфилова

Флорентийский кальчо - самая жестокая разновидность футбола

Спорт » Командные виды » Футбол

Прочитав название этой статьи, вы, вероятно, подумали, что речь пойдет о том, какие травмы порой получают игроки. Или о том, что некоторые из них нарушают правило, совершенно не щадя своих коллег по полю. Такое, конечно, тоже случается. Можно, например, вспомнить легендарного "Мясника из Бильбао" Андони Гойкочеа, которые так грубо сыграл против Диего Марадонны, что последнему пришлось пропустить всю оставшуюся половину сезона. Еще одним ярким примером является британец Винни Джонс, который был удален с поля 12 раз, а в одном из матчей он получил красную карточку уже на 3-ей секунде матча.

Флорентийский кальчо - самая жестокая разновидность футбола. 398437.jpeg

Однако ничто из этого не сравнится с флорентийским кальчо — самой жестокой игрой с мячом. Стоит заметить, что, хоть кальчо и называют разновидностью футбола, первые упоминания о нем значительно старше. Официально футбольные правила были написаны и утверждены лишь в 1863 году. А самая старая запись, посвященная кальчо датируется XIV веком. Это трактат, в котором содержатся общие правила игры и правила, касающиеся разъяснения спорных моментов.

Поговорим немного о правилах флорентийского кальчо. Размер поля составляет 100 метров в длину и 50 в ширину, в каждой команде по 27 человек: 15 игроков атаки, 5 полузащитников, 3 защитника и 3 дополнительных игрока-помощника, амплуа которых не встретишь в обычном футболе. Когда судья подаёт знак начала игры начинается настоящая битва с кровью и переломами, ударами и удушающими приемами, толчками и борьбой. Есть конечно и запрещённые методики. Например, нельзя группой избивать одного игрока, наносить скрытые удары, когда противник этого не ожидает, а также бить противника ногами по лицу. Как и в футболе, нарушителей немедленно удаляют с поля. Цель игры — забить мяч в ворота. Правда ворота здесь совсем не похожи на футбольные, это лишь сетка 50 метровая сетка на стороне противника. Ещё одной особенностью данного спорта является запрет замен. Запасные игроки просто не предусмотрены правилами, поэтому на матчах всегда дежурит обширная бригада медиков, которые незамедлительно окажут помощь в случае травмы. Ведь отсутствие даже одного игрока на поле существенно снижает вероятность победы.

Исторически считалось, что кальчо — спорт дворян и высшего общества. А потом в команды начали привлекать крепких и сильных духом мужчин из простого народа. Турниры по кальчо проводились раз в году в день главного покровителя Флоренции Иоанна Крестителя (24 июня) среди команд четырех округов Флоренции. Сейчас эта традиция сохраняется, а после игр устраивают грандиозный парад. Вознаграждением за победу в такой схватке служит вкусный и бесплатный ужин на главной площади города. Необходимо упомянуть ещё один забавный факт. Одним из самых известных и успешных игроков в флорентийское кальчо был Алессандро Оттаво Медичи. Так его звали до того, пока он не стал римским папой Львом XI.

Фото: wantseeproject.com

Еще по теме:

КАЛЬЧО XXI ВЕКА: вандалы вытесняют болельщиков

Интимные чудеса женского футбола 

Где самые крутые футболисты? И еще о тайнах футбола 

Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 
Темы спорт футбол история правила игра с мячом Флорентийский кальчо
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости футбола
Флорентийский кальчо - самая жестокая разновидность футбола
Недвижимость
Защита прав собственности: как уберечь жилье от мошенников
Советское наследие
Антонина Худякова: "ночную ведьму" звали Ласточкой
Новости Все >
Спать на левом боку полезно для здоровья и продления жизни
Сельдяной король довел японцев до паники
Власти США не нашли "практического влияния" иностранцев на выборы в 2018 году
Трамп готов построить "стену" из людей на границе с Мексикой
Каким будет для нас год Свиньи
Дипломат одной из стран НАТО назвал главную угрозу распада ДРСМД
Новый ролик "Уральских пельме﻿ней" бьет рекорды по количеству просмотров в Сети
Названы главные страхи пользователей сети Интернет из России
Прибалтика снова перенесла дату отключения от единого с Россией энергетического кольца
Москва оказалась в списке мегаполисов мира с растущей доступностью жилья﻿
Сейчас читают
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев Видео 
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Политика. Новости и аналитика
Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
Читательский топ
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
"Минута до залпа": опубликованы поводы для начала ядерной войны
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.

В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Точка зрения
Противостояние в Венесуэле — это борьба за Крым
Политика. Новости и аналитика
Соцсети обсуждают побагровевшего Рогозина на отчете у Путина
Новости Украины
Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием

Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.

Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Военные новости
Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет
Экономика
США резко раскритиковали Россию за ограничения импорта
Военные новости
Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу
Военные новости
На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника

Также станции визуально-оптических помех "Филин" могут вызывать галлюцинации, тошноту и дезориентацию в пространстве.

На вооружение ВМФ России поступило оружие, ослепляющее противника
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
Советское наследие
﻿Неизвестный Сталинград: взгляд из окопов
Мировое наследие
О том, как барсук превратился в сурка
Военные новости
США вышли из ДРСМД ради прибыли своего ВПК
Руслан Веснянко И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье Руслан Веснянко Игорь Буккер Яшка - капитан одесского подполья Игорь Буккер Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Каким будет для нас год Свиньи
Guardian: северный магнитный полюс "уходит" от Канады к России
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
Порошенко попугал украинцев Путиным, который "стоит за углом"
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать "просрочку" бедным
В Киеве раскритиковали соглашение о зоне свободной торговли с ЕС
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Венгрия объявила героями солдат, сражавшихся против СССР
Антонина Худякова: "ночную ведьму" звали Ласточкой
История и современность Все >
Топ великих мошенников в истории (продолжение)
Топ великих мошенников в истории (продолжение)
Первый человек, сделавший фотографию - Луи Дагер
Первый человек, сделавший фотографию - Луи Дагер
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
В России сообщили о разработке пушки для "Арматы"
В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие
В НИИ Минобороны предложили разрешить боевым роботам самостоятельно применять оружие
Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии
Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов
Атака на Курилы: как американцы спасались от японцев на Камчатке
Атака на Курилы: как американцы спасались от японцев на Камчатке
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
Как маршал Франции стал королем Швеции и причем здесь Россия
Соцсети обсуждают будущие границы России
Соцсети обсуждают будущие границы России
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Приморцы разбудили спавшего в дупле медведя для селфи
Женское Все >
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Пора сажать семена на рассаду. Какие и как?
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Снег в теплицу- хороший урожай осенью
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Гладиолусы - пошаговая инструкция по выращиванию
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Укус комара превратил жителя Пакистана в инвалида со слоновыми ногами
Укус комара превратил жителя Пакистана в инвалида со слоновыми ногами
Пять полезных продуктов для бесперебойной работы сердца
Пять полезных продуктов для бесперебойной работы сердца
Секреты красоты Кейт Миддлтон
Секреты красоты Кейт Миддлтон
Японцы испугались рыбу
Японцы испугались рыбу
Фанаты придумали продолжение страстного романа Лазарева и Лорак
Фанаты придумали продолжение страстного романа Лазарева и Лорак
Пользователи из России боятся интернета
Пользователи из России боятся интернета
Кемеровчанин привязывал к гире сына
Кемеровчанин привязывал к гире сына
Преимущества совмещения занятий фитнесом и йогой
Преимущества совмещения занятий фитнесом и йогой
Как правильно питаться без лишних забот
Как правильно питаться без лишних забот
Мужское Все >
Рэйчел Мэддоу: Россия может заморозить Америку
Рэйчел Мэддоу: Россия может заморозить Америку
Самые красивые рыбы, которые обитают в водах Восточной Африки
Самые красивые рыбы, которые обитают в водах Восточной Африки
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Интерьер в стиле Хюгге - счастье быть дома!
Готический стиль: история и основные приемы
Готический стиль: история и основные приемы
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Делаем ремонт: на чем не стоит экономить?
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
Ретро: основные атрибуты, история и отличие от стиля "винтаж"
"Умный дом". Что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
"Умный дом". Что это за система и почему она необходима вам прямо сейчас?
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Патриарх Иов - сын "смутного" времени
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
Аквариумистика: почему этим полезно заняться
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
В британском зоопарке можно назвать тараканов именами бывших возлюбленных
Морские свинки: как ухаживать
Морские свинки: как ухаживать
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Кто умнее - хозяева кошек или хозяева собак?
Приручаем морскую свинку
Приручаем морскую свинку
Исследователи из Иерусалима выявили молекулы, которые станут настоящим спасением для печени
Исследователи из Иерусалима выявили молекулы, которые станут настоящим спасением для печени
На МКС у американцев прорвало туалет
На МКС у американцев прорвало туалет
Запах тела у холостяков сильнее, чем у женатых
Запах тела у холостяков сильнее, чем у женатых
Прогноз экспертов о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта
Прогноз экспертов о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта
Татьяна Васильева демонстрирует в Сети свою атлетическую фигуру
Татьяна Васильева демонстрирует в Сети свою атлетическую фигуру
На Сахалине арестованы браконьеры
На Сахалине арестованы браконьеры
В Роскомнадзоре опровергли домыслы о "спутнике-убийце"
В Роскомнадзоре опровергли домыслы о "спутнике-убийце"
В Нидерландах можно прогуляться внутри человеческого организма
В Нидерландах можно прогуляться внутри человеческого организма
Южная Америка
Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле

Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.

Гибридная война: 10 ложных утверждений о Венесуэле
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
Евросоюз
Рим осмелел. Ждем блокирования антироссийских санкций?
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Ближний Восток
В Багдаде не спокойно: Трамп втягивает Ирак в войну
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп: "Россия безнаказанно нарушала договор об РСМД слишком долго"
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Балканы
Россия и Сербия: кто кого бросил?
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
Южная Америка
Переобулся в воздухе: Гуайдо стал лояльным к Москве
На Украине стартовал большой политический карнавал
Новости Украины
На Украине стартовал большой политический карнавал
Япония и Курилы - вещи несовместные
Дальний Восток
Япония и Курилы - вещи несовместные
Поможет ли Россия Сербии?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?
Европа и Иран репетируют независимость от США
Евросоюз
Европа и Иран репетируют независимость от США
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ