Флорентийский кальчо - самая жестокая разновидность футбола

Прочитав название этой статьи, вы, вероятно, подумали, что речь пойдет о том, какие травмы порой получают игроки. Или о том, что некоторые из них нарушают правило, совершенно не щадя своих коллег по полю. Такое, конечно, тоже случается. Можно, например, вспомнить легендарного "Мясника из Бильбао" Андони Гойкочеа, которые так грубо сыграл против Диего Марадонны, что последнему пришлось пропустить всю оставшуюся половину сезона. Еще одним ярким примером является британец Винни Джонс, который был удален с поля 12 раз, а в одном из матчей он получил красную карточку уже на 3-ей секунде матча.

Однако ничто из этого не сравнится с флорентийским кальчо — самой жестокой игрой с мячом. Стоит заметить, что, хоть кальчо и называют разновидностью футбола, первые упоминания о нем значительно старше. Официально футбольные правила были написаны и утверждены лишь в 1863 году. А самая старая запись, посвященная кальчо датируется XIV веком. Это трактат, в котором содержатся общие правила игры и правила, касающиеся разъяснения спорных моментов.

Поговорим немного о правилах флорентийского кальчо. Размер поля составляет 100 метров в длину и 50 в ширину, в каждой команде по 27 человек: 15 игроков атаки, 5 полузащитников, 3 защитника и 3 дополнительных игрока-помощника, амплуа которых не встретишь в обычном футболе. Когда судья подаёт знак начала игры начинается настоящая битва с кровью и переломами, ударами и удушающими приемами, толчками и борьбой. Есть конечно и запрещённые методики. Например, нельзя группой избивать одного игрока, наносить скрытые удары, когда противник этого не ожидает, а также бить противника ногами по лицу. Как и в футболе, нарушителей немедленно удаляют с поля. Цель игры — забить мяч в ворота. Правда ворота здесь совсем не похожи на футбольные, это лишь сетка 50 метровая сетка на стороне противника. Ещё одной особенностью данного спорта является запрет замен. Запасные игроки просто не предусмотрены правилами, поэтому на матчах всегда дежурит обширная бригада медиков, которые незамедлительно окажут помощь в случае травмы. Ведь отсутствие даже одного игрока на поле существенно снижает вероятность победы.

Исторически считалось, что кальчо — спорт дворян и высшего общества. А потом в команды начали привлекать крепких и сильных духом мужчин из простого народа. Турниры по кальчо проводились раз в году в день главного покровителя Флоренции Иоанна Крестителя (24 июня) среди команд четырех округов Флоренции. Сейчас эта традиция сохраняется, а после игр устраивают грандиозный парад. Вознаграждением за победу в такой схватке служит вкусный и бесплатный ужин на главной площади города. Необходимо упомянуть ещё один забавный факт. Одним из самых известных и успешных игроков в флорентийское кальчо был Алессандро Оттаво Медичи. Так его звали до того, пока он не стал римским папой Львом XI.

Фото: wantseeproject.com

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