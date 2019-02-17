Гимнастика по методу даосских монахов для долголетия

О том, что каждое утро необходимо заниматься гимнастикой — непреложная истина. Однако существуют методы, которые помогут не только набраться заряда бодрости на целый день, но и существенно "прокачать" здоровье в целом, и даже отдельные органы. И в этом поможет специальная гимнастика, которая популярна у даосских монахов.

Она поможет улучшить кровообращение и даже защитит от заболеваний сосудов.

Кроме того, если делать ее ежедневно, как говорят специалисты, данные упражнения будут эффективными для профилактики и лечения почечных проблем, помогут при болях от артрита и повреждения плечевых суставов.

Не стоит пугаться: упражнения, которые предложены в нижеописанной технике, весьма просты и доступны для любой возрастной категории.

Единственное условие, которое часто бывает основным для восточных практик, как духовных, так и физических, во время их выполнения нужно быть расслабленным, мысли и помыслы чистыми, не должно быть никакого напряжения, ни эмоционального, ни физического. И, разумеется, настрой должно быть исключительно в положительном ключе.

Будет неплохо, если вы будете делать упражнения под спокойную любимую музыку.

Для выполнения первого упражнения нужно стать ровно, ноги должны находиться стандартно — на ширине плеч.

Руки опущены свободно вдоль тела. Полностью расслабьте мышцы, взгляд направлен прямо перед собой.

Постепенно и мягко вытянете левую руку так, чтобы ладонь оказалась вверху. Пальцы также вытянуты, но не напряжены. Внимательно следите за выполнением движения: рука поднимается вертикально перед туловищем до уровня груди.

Аналогично вытянете вверх правую руку, одновременно вытягивая левую вверх и влево. При этом взглядом скользите за левой рукой.

Затем, когда левая рука будет на уровне головы, поверните ладонь и начните выполнять ею движения вниз и по кругу. Ваши движения должны напоминать такие, словно вы зачерпываете воздух.

После того как левая рука будет наверху, левую ногу нужно немного приподнять и развернуть ее внутрь носком к правой ступне.

Продолжайте движения ступней сначала вперед, затем влево. Опустите ее на пол, при этом нужно согнуть колено.

Между стопами должно быть не менее 60 сантиметров.

Всем корпусом повернитесь влево, чтобы центр тяжести сместился на левую ногу, при этом правая нога также поворачивается влево, следуя за движением тела.

Немного поднимете пятку правой ноги. Все это время ваша левая нога продолжает движение, которое напоминает бант, а правая полубант.

Во время упражнения следите за тем, что бедра должны быть прижаты друг к другу.

Начните новое аналогичное упражнение, но уже задействовав правую руку.

В целом выполнять упражнение нужно не менее 8 раз.

Внимательно следите за дыханием и темпом. Вы расслаблены, темп движений плавный и медленный, мышцы не должны напрягаться. Со стороны эта гимнастика больше напоминает плавный танец.

Специалисты напоминают, что для выполнения этих техник существуют и ограничения. Так, их нельзя делать беременным женщинами и во время менструации.

Для пожилых людей будет достаточно и четырех подходов вместо восьми.

Фото: arhnet.info

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