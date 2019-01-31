Вещи для зала, от которых стоит отказаться

Для хороших результатов в спорте нужно не только иметь силу воли, желание становиться лучше и умение соблюдать определенный режим. Человек, ставящий цель, может легко её достичь при приложении усилий, но зачастую он забывает об обстоятельствах или вещах, которые могут повлиять на его успех. Занятия физической активностью будут приносить пользу, если соблюдать правильное питание и заниматься в хорошей и правильной экипировке. Одежда и обувь помогают поддерживать части тела, могут не давать мышцам работать в нужном режиме и выполнять соответствующие упражнения. Чтобы во время тренировки не возникало странных и неприятных ощущений, нужно заботиться о вещах для зала и следить за их качеством.

1. Вещи из стопроцентного хлопка

Для занятий в зале и на улице нужна спортивная одежда, обычно состоящая из ткани, отталкивающей внешнюю влагу и помогающей впитывать пот. Если человек покупает хлопковую майку или шорты, он должен подготовится к тому, что на тренировке придется находиться в полностью мокрой одежде. Дело в хорошей возможности впитывать хлопок лишнюю влагу - он делает это слишком сильно и под конец занятия будет казаться, что вещи будто промокли под дождем. При выборе лучше останавливаться на высокотехнологичных тканях, позволяющих не обращать внимание на мокрую одежду во время тренировки. Не стоит забывать и об удобстве - без него занятие может резко прерваться или даже не начаться. Одежда не должна стеснять движений.

2. Кроссовки с продавившейся подошвой

Многие меняют кроссовки лишь потому, что им хочется приобрести новую пару и опробовать вышедшую модель. Но в их действиях есть правильность - из-за частой замены кроссовки не успевают продавиться, а подошва остается практически в изначальном состоянии. Если тренироваться в старых кроссовках с продавленной подошвой, можно легко получить травму. Но зачастую эффект накопительный - человек ничего не замечает, позже начинает беспокоить боль в ступне. Степень продавленности может зависеть от особенностей строения ноги, частоты занятий и качества купленной обуви. Не стоит подвергать риску здоровье и бегать в старой обуви. Если нет возможности приобрести новую пару, лучше пока воздержаться от долгих пробежек.

3. Массивные украшения

Большие камни или толстые цепочки могут помешать процессу тренировки, если человек не умеет правильно обращаться с тренажерами или следить за состоянием украшений. Их массивные части могут поцарапать кожу, оказаться на нее сильное воздействие и помешать нормально заниматься, концентрироваться на процессе тренировки. Можно носить маленькие гвоздики в ушах или миниатюрные браслеты, которые не цепляются и не стесняют движений. Но многие люди со временем привыкают к большому количеству цепочек или длинным серьгам и занимаются так без проблем. Если вы новичок, то рисковать пока не стоит - лучше задуматься над занятием.

Фото: vashsport.com

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