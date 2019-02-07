Виды йоги: выбери свое направление

С каждым годом йога становится все более популярным направлением. Это связано с тем, что она достаточно универсальна и подходит практически всем, вне зависимости от физических навыков и социального положения. Но как выбрать наиболее подходящее направление в йоге, которое будет не только отвечать всем требованиям, но и приносить настоящее наслаждение от практики? Давайте разбираться!

Аштанга-виньяса

Данное направление является одним из самых динамичных и очень напоминает аэробику, поэтому абсолютно точно придется по душе любителям активных тренировок. В аштанга-виньяса классах особое внимание уделяется дыханию и динамичным асанам, которые выполняются последовательно одна за одной и без остановок.

Кундалини

Кундалини-йога направлена на активную работу с внутренней энергией и подходит тем, кто стремится найти баланс, наладить течение энергии в организме и ждет от йоги не столько сложных упражнений, сколько духовного развития. Если прошедший день выжал все соки и буквально лишил сил, то кундалини йога поможет восстановиться и вернуть былую бодрость тела и духа.

Хатха

Хатха-йога относится к классическому течению и подходит настоящим ценителям традиций, которые стремятся найти неторопливое направление с акцентом на растяжку и статику. Всего несколько занятий в неделю помогут восстановить баланс и стать более сконцентрированным и спокойным человеком.

Бикрам

Бикрам-йога по праву считается самым горячим направлением, ведь занятия проходят в помещении, которое прогрето до температуры равной 40.5 градусов. Считается, что такая температура, полностью повторяя климатические условия, максимально погружает практикующего в атмосферу Индии, а также способствует большей эластичности мышц и выведению токсинов и шлаков из организма.

Инь-йога

Данное направление идеально подходит представительницам прекрасного пола. Оно направлено на расслабление, высвобождение женской энергии, укрепление тела и улучшение настроения. На протяжении всей тренировки практикующие находятся в статике, тренируя выносливость, и концентрируются на правильном дыхании.

Антигравити-йога (Fly, аэро-йога)

Направление антигравити является наиболее подходящим вариантом тренировки для тех, кто имеет какие-либо проблемы со спиной. Занятие проходит в специальном классе, который оборудован гамаками для аэро-йоги. Все асаны выполняются строго на данных конструкциях и направлены на развитие гибкости, укрепление мышц спины и остального тела, развитие выносливости и снятие напряжения. Как правило, данный вид йоги выбирают те, кто стремится постичь нечто новое и получить интересный опыт. В отличие от более классических направлений, антигравити дает простор фантазии и позволяет увидеть необычное в привычном.

Виньяса флоу

Данный вид йоги сравнительно молодой и подходит тем, кто любит активность, творческое начало, креатив и невероятную динамичность в практике. Виньяса флоу характеризуется стремительным "перетеканием" одной асаны в другую и достижением некого уникального ритма.

Фото: WoMo

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