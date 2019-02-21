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Автор Анна Стрельцова

Виды физической активности для экстравертов и интровертов

Спорт

Люди выбирают вид спорта, доставляющий удовольствие и позволяющий на время забыть о проблемах и заботах, погрузиться в тренировку и остаться наедине с мыслями. На выбор может влиять желание оставаться в тепле даже в холодное время года, или возможность становиться лучше и заниматься, не прикладывая больших усилий. Но выбор так же может зависеть от характера человека, его возможности находиться в обществе и контактировать с людьми. Интроверты и экстраверты могут выбирать одинаковые занятия, посещать их в разное время, но стараться подобрать для себя условия и окружения для ощущения полного комфорта. Что нужно предпринять в обоих случаях для нормального прохождения тренировочного процесса?

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Для посещения танцев существует множество вариантов, чтобы оба типа личностей остались довольны. Если человек нормально чувствует себя в компании людей и любит проводить время среди друзей, отлично подойдут парные танцы: бачата или сальса. Нужно найти подходящего партнера и начинать заниматься. Второй тип личности может обратить внимание на популярные направления или остановиться на чем-то необычном, например, балете. Индивидуальные занятия помогут быстрее научиться новым элементам и запомнить сложные движения. Чтобы тренировки проходили продуктивно, нужно приходить на них с широкой улыбкой. Спустя месяц занятий будет виден большой прогресс, в будущем он позволит танцевать совершенно на другом уровне.

Тренировки в группах будут настоящим подарком для экстравертов и их темперамента: они окажутся в подходящей среде, смогут легко адаптироваться. Данная возможность помогает им продуктивнее заниматься и идти к поставленной цели. Во многих залах собираются специальные группы, люди вместе бегают или выполняют упражнения: процесс приносит счастье и позволяет познакомиться с новыми личностями. Для интроверта включение в групповые занятия будет даваться сложнее, они могут принести много пользы и научить человека не стесняться перед окружающими. Начать можно с привычной компании: рассказать друзьям о проводимых занятиях и пригласить их на пробежку или часовую тренировку по фитнесу. В компании близких людей процесс будет приносить только радость, позже организм начнет привыкать к подобным нагрузкам.

Командные виды спорта помогут понять прелесть игры сообща и позволять почувствовать атмосферу настоящих соревнований. Нужно найти соперников и отправляться на увлекательную игру. Для первого типа личности отлично подойдут футбол, гандбол или регби - большие команды и сильный дух, личности, настроенные на победу, желание быть первыми и сильными. В данных видах спорта нужна предельная концентрация,  а главное - умение чувствовать партнеров по команде. Интроверты могут остановиться на волейболе, маленьком или большом парном теннисе. Для игры нужно будет сосредоточиться и настроиться на победу. После пары тренировок придет ощущение, которое позволит в скором времени одержать победу.

Фото: MissFit.Ru

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