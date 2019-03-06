Как быстро вернуться к тренировкам после перерыва

За долгие праздники или отпуск организм успевает отдохнуть и восстановить нужные силы. Занятия в зале могут начаться не сразу, но люди всё же помнят о важности сохранения хорошей формы и заботе о здоровье — они стараются вернуться в привычный ритм, восстановить режим и возобновить тренировочный процесс. После отдыха тяжело включаться в работу, хочется продлить выходные еще на неделю и насладиться тишиной и покоем. Но дела и пробежки на свежем воздухе не будут ждать — нужно включаться в процесс с завтрашнего дня. Возвращение к тренировкам сложно дается из-за привычки мышц находиться в спокойном состоянии, нагрузки воспринимаются как стресс и не позволяют работать в нормальном режиме. Чтобы быстро вернуться в спортивный режим, нужно соблюдать определенные правила и стараться наладить привычный образ жизни.
1. Не стоит усугублять состояние
Пропущенные тренировки и лишний вес могут сказаться на внешнем виде, они окажут влияние и на психическое состояние человека. Когда придет осознание, что лень определила мотивацию и желание становиться лучше, в голове начнут появляться мысли о беспомощности и невозможности справляться с собственными желаниями и бороться с плохими качествами. Человек приводит себя в состояние депрессии, у него падает настроение и аппетит. Не стоит испытывать чувство вины за обычный отдых, который в обязательном порядке нужен организму для восстановления сил. Вместо грустных разговоров о невозможности вернуться в прежнюю форму лучше обуть кроссовки и отправиться на длительную пробежку. Она позволит вспомнить о тренировках и подарит заряд бодрости.
2. Нормализовать рацион питания
Длинные праздники и отпуск позволяют попробовать множество блюд и наесться от души. Но лишний вес появляется не только из-за отсутствия активности или отмены занятий в зале. Правильное и здоровое питание помогает оставаться в форме и выполнять ежемесячный план по занятиям. Если тренировки даются тяжело, появляется неприятное ощущение в области желудка, нужно обязательно пересмотреть питание или обратиться к врачу. Чтобы готовить полезно и вкусно, не нужно иметь магических способностей — в интернете можно найти множество интересных рецептов. Они помогут устроить разгрузочные недели после тяжелой праздничной пищи и вернуться в привычную форму.
3. Тренировочный план
Для его составления может понадобится помощь тренера или знающего человека. Новичку обязательно стоит прислушаться к советам — неправильно составленный план может привести к перетренированности или тяжелым травмам. Не стоит начинать со сложных тренировок и возвращаться к максимальным весам. Если следить за постепенностью нагрузки, можно достичь прежних результатов. Чтобы составить правильный тренировочный план, нужно опираться на параметры и степень подготовленности, учитывать возможности и не забывать о состоянии здоровья, стараться не перегружать организм и прислушиваться к нему.
Фото: fitness-body.ru
Еще по теме:
Пропускаем тренировки: насколько это критично?
Как восстановиться после серьезной тренировки
Первая тренировка? Сочувствуем...
Перетренированность - проблема упорных
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.