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Автор Анна Стрельцова

Как не столкнуться с болью в голени при занятиях спортом

Спорт

Появление сильной боли впереди голени нельзя сравнить с остальными травмами. Данное чувство не дает нормально передвигаться, а каждый шаг отдает в остальные мышцы — может возникнуть ощущение, что очаг боли находится прям в кости. Подобные ситуации возникают после тяжелых и длинных кроссов, надкостница воспаляется и служит основным источником появления неприятных ощущений. Может быть повреждена большеберцовая мышца или мышечная ткань, являющаяся стабилизатором для стопы. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обратиться к врачу. Он назначит определенную систему лечения и скажет отказаться от физических нагрузок, снизив воздействие на ногу — нужно дать ей восстановиться. Если тренировочный процесс важен для человека, ему стоит задуматься о правилах, которые нужно соблюдать при пробежках и выполнении упражнений.

Как не столкнуться с болью в голени при занятиях спортом. 398101.jpeg

Частой и главной причиной является большая нагрузка, оказанная на организм и мышцы. Может заболеть любая другая часть тела, но основой, на которую приходится тяжесть, выступают ноги — суставы и мышечная ткань может просто не выдержаться и начать постепенно изнашиваться. Сильные нагрузки сказываются на состоянии всего тела: они уменьшают продуктивность из-за усталости и невозможности работать в привычном темпе, не позволяют выполнять упражнения и бежать в нужном темпе, негативно сказываются на здоровье — могут "ударить" по гемоглобину или железу, нарушить жизненноважные процессы и забрать у человека возможность нормально восстанавливаться.

Не стоит сильно усердствовать или резко переключаться на быстрый темп, выбирать горную или пересеченную местность, если ноги к ней пока не готовы. Обязательно нужно следить за состоянием обуви — от её выбора зависит вероятность получить травму. Новички должны узнать как можно больше о беговой технике и беговом шаге. Отправляться на тренировку нужно с базовыми теоретическими знаниями о виде спорта, привлекшем внимание. Бег на первый взгляд кажется простым и легким, но от техники так же может зависеть и нагрузка, получаемая стопами, и состояние важных для занятий мышц. Не стоит спешить и не думать о постановке стопы — позже придет умение контролировать ситуацию не задумываясь о ней, но в данный момент нужно отслеживать постановку.

Чтобы избавиться от уже появившейся боли, нужно отказаться от тренировок на ноги и бега — дать отдохнуть организму и зажить ноге. Врачи могут посоветовать хорошие таблетки или мази для снятия воспаления и отеков, их следует наносить по определенной схеме. Нужно дать голени максимальный покой, если боль слишком сильная и не дает возможности передвигаться, обязательно стоит сходить на рентген — ситуация может усугубиться, если при получении травмы на ногу была оказана еще большая нагрузка. Ей может быть вес, при выполнении приседаний в зале и неправильной технике, голень так же пострадает и потребует должного ухода и заботы. После выздоровления не стоит сразу включаться в тренировочный процесс, ноге нужна адаптация — можно начать прогуливаться по парку, позже увеличить темп и затем перейти на легкий бег.

Фото: marathonec.ru

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Темы бег спорт мышцы обувь голень техника лечение здоровье нагрузка упражнения боль в надкостнице
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